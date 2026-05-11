Dünya Kupası ne zaman başlıyor? İlk kez 3 ülkenin ortaklığında düzenlenecek
11.05.2026 13:24
Futbol dünyasının kalbi bu yaz Kuzey Amerika’da atacak. Tarihinde ilk kez üç ülkenin ortaklığında düzenlenen ve yine bir ilk olarak 48 takımın mücadele edeceği 2026 FIFA Dünya Kupası için nefesler tutuldu. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın da yer alacağı Dünya Kupası maçları öncesinde maç takvimi belli oldu.
Şampiyonlar Ligi ve yerel liglerin tamamlanmasına kısa bir süre kala tüm gözler artık Amerika kıtasına çevrildi. Dünya Kupası için hazırlıklarına başlayan milli takımın ilk maça çıkacağı tarih ise belli oldu. Peki, 2026 Dünya Kupası ne zaman başlıyor?
2026 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
FIFA tarafından açıklanan resmi takvime göre, 2026 Dünya Kupası Haziran ayının ikinci haftasında başlayacak.
Açılış Maçı: 11 Haziran 2026
Final Maçı: 19 Temmuz 2026
ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 104 maç yapılacak. Turnuvanın açılış maçı, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın final maçı, 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadyumu'nda yapılacak.
MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI
İLK MAÇ
Tarih: 14 Haziran 2026 Pazar
Maç: Türkiye–Avustralya
Saat: TSİ 07.00
Stadyum: BC Place Stadyumu, Vancouver (Kanada)
İKİNCİ MAÇ
Tarih: 19 Haziran 2026 Cuma
Maç: Türkiye–Paraguay
Saat: TSİ 06.00
Stadyum: Levi’s Stadı, Santa Clara (ABD)
ÜÇÜNCÜ MAÇ
Tarih: 25 Haziran 2026 Perşembe
Maç: Türkiye–ABD
Saat: TSİ 05.00
Stadyum: SoFi Stadyumu, Inglewood (ABD)