Dünya Kupası ne zaman başlıyor? İlk kez 3 ülkenin ortaklığında düzenlenecek

11.05.2026 13:24

Aydın Kayar

Futbol dünyasının kalbi bu yaz Kuzey Amerika’da atacak. Tarihinde ilk kez üç ülkenin ortaklığında düzenlenen ve yine bir ilk olarak 48 takımın mücadele edeceği 2026 FIFA Dünya Kupası için nefesler tutuldu. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın da yer alacağı Dünya Kupası maçları öncesinde maç takvimi belli oldu.

Şampiyonlar Ligi ve yerel liglerin tamamlanmasına kısa bir süre kala tüm gözler artık Amerika kıtasına çevrildi. Dünya Kupası için hazırlıklarına başlayan milli takımın ilk maça çıkacağı tarih ise belli oldu. Peki, 2026 Dünya Kupası ne zaman başlıyor?

2026 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

FIFA tarafından açıklanan resmi takvime göre, 2026 Dünya Kupası Haziran ayının ikinci haftasında başlayacak.

 

Açılış Maçı: 11 Haziran 2026

 

Final Maçı: 19 Temmuz 2026

ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 104 maç yapılacak. Turnuvanın açılış maçı, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın final maçı, 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadyumu'nda yapılacak.

MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI

İLK MAÇ

 

Tarih: 14 Haziran 2026 Pazar

 

Maç: Türkiye–Avustralya

 

Saat: TSİ 07.00

 

Stadyum: BC Place Stadyumu, Vancouver (Kanada)

 

İKİNCİ MAÇ

 

Tarih: 19 Haziran 2026 Cuma

 

Maç: Türkiye–Paraguay

 

Saat: TSİ 06.00

 

Stadyum: Levi’s Stadı, Santa Clara (ABD)

 

ÜÇÜNCÜ MAÇ

 

Tarih: 25 Haziran 2026 Perşembe

 

Maç: Türkiye–ABD

 

Saat: TSİ 05.00

 

Stadyum: SoFi Stadyumu, Inglewood (ABD)