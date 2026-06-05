Dünya Kupası öncesi futbolseverleri heyecanlandıran liste. Kenan Yıldız, Arda Güler ve Türkiye damgası

05.06.2026 12:37

NTV - Haber Merkezi

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Dünya Kupası heyecanına çok kısa bir süre kalırken, hazırlanan listede yer alan yıldızlar dikkat çekti.

Dünya Kupası öncesi futbolseverleri heyecanlandıran liste. Kenan Yıldız, Arda Güler ve Türkiye damgası
NTV

Futbolseverler, 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayımda. Dev turnuva öncesi heyecan tavan yaparken, oynanacak karşılaşmalarla birlikte izleyicileri futbol ziyafeti bekliyor.

Dünya Kupası öncesi futbolseverleri heyecanlandıran liste. Kenan Yıldız, Arda Güler ve Türkiye damgası 1
Reuters

A Milli Takım; ABD, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda boy gösterecek.

 

Ay-yıldızlılar; ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda kozlarını paylaşacak.

TURNUVANIN EN İYİ 21 YAŞ ALTI OYUNCULARI 2
Anadolu Ajansı

TURNUVANIN EN İYİ 21 YAŞ ALTI OYUNCULARI

ABD'nin önde gelen spor medya kuruluşu ESPN, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın 21 yaş altı en iyi oyuncularını sıraladı.

 

10 futbolculuk listede milli futbolculardan Arda Güler ve Kenan Yıldız da yer aldı.

 

İşte ESPN'in derlediği sıralama:

YAN DIOMANDE (FİLDİŞİ SAHİLİ) 3
Reuters

YAN DIOMANDE (FİLDİŞİ SAHİLİ)

LENNART KARL (ALMANYA) 4
Reuters

LENNART KARL (ALMANYA)

WARREN ZAIRE EMERY (FRANSA) 5
Reuters

WARREN ZAIRE EMERY (FRANSA)

KENAN YILDIZ (TÜRKİYE) 6
Anadolu Ajansı

KENAN YILDIZ (TÜRKİYE)

DESIRE DOUE (FRANSA) 7
Reuters

DESIRE DOUE (FRANSA)

NICO PAZ (ARJANTİN) 8
Resmi Kurum

NICO PAZ (ARJANTİN)

PAU CUBARSI (İSPANYA) 9
Resmi Kurum

PAU CUBARSI (İSPANYA)

JOAO NEVES (PORTEKİZ) 10
Reuters

JOAO NEVES (PORTEKİZ)

ARDA GÜLER (TÜRKİYE) 11
Anadolu Ajansı

ARDA GÜLER (TÜRKİYE)

LAMINE YAMAL (İSPANYA) 12
Reuters

LAMINE YAMAL (İSPANYA)

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