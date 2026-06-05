Dünya Kupası öncesi futbolseverleri heyecanlandıran liste. Kenan Yıldız, Arda Güler ve Türkiye damgası
05.06.2026 12:37
Dünya Kupası heyecanına çok kısa bir süre kalırken, hazırlanan listede yer alan yıldızlar dikkat çekti.
Futbolseverler, 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayımda. Dev turnuva öncesi heyecan tavan yaparken, oynanacak karşılaşmalarla birlikte izleyicileri futbol ziyafeti bekliyor.
A Milli Takım; ABD, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda boy gösterecek.
Ay-yıldızlılar; ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda kozlarını paylaşacak.
TURNUVANIN EN İYİ 21 YAŞ ALTI OYUNCULARI
ABD'nin önde gelen spor medya kuruluşu ESPN, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın 21 yaş altı en iyi oyuncularını sıraladı.
10 futbolculuk listede milli futbolculardan Arda Güler ve Kenan Yıldız da yer aldı.
İşte ESPN'in derlediği sıralama: