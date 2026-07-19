Dünya Kupası tarihinde bir ilk. İspanya-Arjantin maçının devre arası kuralları aştı
19.07.2026 23:22
Son Güncelleme: 19.07.2026 23:39
İspanya ile Arjantin arasında oynanan Dünya Kupası finalinin devre arasında özel gösteri düzenlendi.
2026 FIFA Dünya Kupası'nın finalinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya geldi.
New York New Jersey Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.
Takımlar soyunma odasına gider gitmez Dünya Kupası tarihinde bir ilk yaşandı.
MADONNA, EFSANELERLE ÇIKTI
Saha içine kurulan platformda devre arası gösterisi düzenlendi. Özel şovda dünyaca ünlü sanatçı Madonna, Brezilyalı efsaneler Ronaldinho ve Ronaldo Nazario ile birlikte sahne aldı.
ÜNLÜLER PEŞ PEŞE
Madonna sonrası dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, müzik grubu BTS, Coldplay ve Shakira'nın yanı sıra dans şovlar da gösteride yer aldı.
KURALLARI AŞTILAR
Ayrıca kurallara göre 15 dakikayı geçmemesi gereken devre arası, 28 dakika sürdü.