Dünya Kupası tarihinin unutulmaz sürprizleri
16.06.2026 01:07
525 bin nüfuslu Cape Verde’nin 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Avrupa şampiyonu İspanya ile 0-0 berabere kalması, turnuva tarihinin en büyük sürprizlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Dünya Kupası tarihinde daha önce de favorilerin beklenmedik şekilde tökezlediği unutulmaz maçlar yaşanmıştı.
ABD- İNGİLTERE | 1950
1950 Dünya Kupası’nda İngiltere, dönemin en güçlü takımlarından biri olarak görülüyordu. İngilizler için “Futbolun kralları” ifadesi kullanılıyor, ABD’nin ise sahaya adeta “kesilmeye hazır koyunlar” gibi çıkacağı düşünülüyordu.
Ancak Brezilya’daki maçta tablo tamamen değişti. Öğretmenler, bulaşıkçılar ve farklı mesleklerden oyunculardan oluşan ABD takımı, İngiltere’yi 1-0 mağlup ederek futbol tarihinin en büyük şoklarından birine imza attı. Maçın tek golünü Haiti doğumlu Joe Gaetjens attı. Gaetjens’in hikayesi ise trajik şekilde sona erdi. Ülkesine döndükten sonra Haiti’de François “Papa Doc” Duvalier rejimiyle ters düşen Gaetjens’in, 1964’te Tonton Macoutes tarafından işkenceyle öldürüldüğüne inanılıyor. Bu sonuç daha sonra “The Game of Their Lives” adlı kitaba konu oldu ve sinemaya da uyarlandı.
KUZEY KORE-İTALYA | 1966
1966 Dünya Kupası, ev sahibi İngiltere’nin şampiyonluğuyla hatırlansa da Kuzey Kore için de unutulmaz bir turnuva oldu.
Turnuvaya Avustralya’yı play-off’ta geçerek katılan Kuzey Kore’nin Sovyetler Birliği, İtalya ve Şili’nin yer aldığı grupta şansının çok az olduğu düşünülüyordu. Ancak Asya temsilcisi, son grup maçında İtalya karşısında tarihi bir galibiyet aldı.
Giacinto Facchetti, Sandro Mazzola ve Gianni Rivera gibi yıldızlara sahip İtalya, Middlesbrough’daki Ayresome Park’ta Kuzey Kore’ye 1-0 yenildi. Maçın tek golünü 42. dakikada Pak Doo-ik attı.
Kuzey Kore çeyrek finalde Portekiz karşısında 3-0 öne geçse de Eusebio’nun önderliğindeki geri dönüşe engel olamadı ve sahadan 5-3 mağlup ayrıldı. Yine de İtalya galibiyeti, Dünya Kupası tarihinin en çarpıcı sürprizlerinden biri olarak kaldı.
SENEGAL-FRANSA | 2022
2002 Dünya Kupası’nın açılış maçında son şampiyon Fransa, turnuvanın yeni takımlarından Senegal ile karşılaştı. Fransa kaptanı Marcel Desailly daha turnuva öncesinde Arjantin ile oynanacak “rüya finalden” söz ediyordu.
Ancak Senegal, Seul’de oynanan maçta Fransa’ya büyük bir şok yaşattı. Zinedine Zidane’ın sakatlığı nedeniyle forma giyemediği Fransa, 1998 şampiyonu kadronun birçok yıldızına rağmen Senegal savunmasını aşamadı. El Hadji Diouf’un hazırladığı pozisyonda Papa Bouba Diop’un attığı gol, Senegal’e 1-0’lık tarihi galibiyeti getirdi.
Fransız teknik direktör Bruno Metsu yönetimindeki Senegal, turnuvada çeyrek finale kadar yükseldi. Fransa ise grup aşamasında elenerek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.
SUUDİ ARABİSTAN-ARJANTİN | 2022
2022 Dünya Kupası’nda Suudi Arabistan’ın Arjantin’i 2-1 yenmesi, modern futbol tarihinin en büyük sürprizlerinden biri oldu. Lionel Messi’nin penaltı golüyle öne geçen Arjantin, ikinci yarıda Suudi Arabistan’ın geri dönüşüne engel olamadı.
Salem el-Dawsari’nin muhteşem golü, Suudi Arabistan’a tarihi galibiyeti getirdi. Suudi Arabistan Teknik Direktörü Herve Renard maçın ardından, “Bugün gökyüzündeki bütün yıldızlar bizim için hizaya girdi. Futbol bu. Bazen tamamen çılgınca bir şey olabilir.” ifadelerini kullandı.
Suudi Arabistan bu başarının devamını getiremeyip gruptan çıkamazken, Arjantin turnuva sonunda toparlandı ve Lionel Messi önderliğinde Dünya Kupası’nı kazandı.
Cape Verde’nin İspanya karşısında aldığı 0-0’lık beraberlik de bu listeye yeni bir halka ekledi. Dünya Kupası’na ilk kez katılan küçük ada ülkesi, Avrupa şampiyonunu durdurarak futbolun en büyük sahnesinde unutulmaz bir gece yaşadı.