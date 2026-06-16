Dünya Kupası tarihinin unutulmaz sürprizleri

1950 Dünya Kupası’nda İngiltere, dönemin en güçlü takımlarından biri olarak görülüyordu. İngilizler için “Futbolun kralları” ifadesi kullanılıyor, ABD’nin ise sahaya adeta “kesilmeye hazır koyunlar” gibi çıkacağı düşünülüyordu.

Ancak Brezilya’daki maçta tablo tamamen değişti. Öğretmenler, bulaşıkçılar ve farklı mesleklerden oyunculardan oluşan ABD takımı, İngiltere’yi 1-0 mağlup ederek futbol tarihinin en büyük şoklarından birine imza attı. Maçın tek golünü Haiti doğumlu Joe Gaetjens attı. Gaetjens’in hikayesi ise trajik şekilde sona erdi. Ülkesine döndükten sonra Haiti’de François “Papa Doc” Duvalier rejimiyle ters düşen Gaetjens’in, 1964’te Tonton Macoutes tarafından işkenceyle öldürüldüğüne inanılıyor. Bu sonuç daha sonra “The Game of Their Lives” adlı kitaba konu oldu ve sinemaya da uyarlandı.