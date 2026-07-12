Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman? 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final maç tarihleri
12.07.2026 11:00
2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu. Dün oynanan Arjantin-İsviçre maçıyla birlikte Dünya Kupası'nda çeyrek final etabı sona erdi ve yarı finale yükselen takımlar belirlendi. Şimdi gözler Dünya Kupası yarı final eşleşmelerine çevrildi. Peki, Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman?
ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları tamamlandı. Yarı finalde Avrupa'dan 3, Güney Amerika kıtasından da 1 ülke mücadele edecek.
İLK 4 FIFA DÜNYA SIRALAMASININ İLK 4'Ü
Turnuvada son 4 takım arasına kalan takımlar, FIFA dünya sıralamasında da ilk 4 sırada yer alıyor. Yarı finalde Fransa ile İspanya karşılaşacak. Diğer yarı final eşleşmesinde ise İngiltere ile son dünya şampiyonu Arjantin oynayacak.
MESSİ VE MBAPPE'NİN ZİRVE MÜCADELESİ
Yarı finaller öncesinde gol krallığı yarışında zirvede iki futbolcu bulunuyor. Arjantinli futbolcu Lionel Messi ile Fransız futbolcu Kylian Mbappe, rakip fileleri 8'er kez havalandırdı ve şu anda turnuvanın en golcü futbolcuları olarak yer alıyor.
İki futbolcunun ardından turnuvadan elenen Norveç'in golcüsü Erling Haaland 7, İngiliz futbolcular Harry Kane ile Jude Bellingham'ın 6'şar, Fransız futbolcu Ousmane Dembele'nin de 5 golü bulunuyor.
DÜNYA KUPASI YARI FİNAL TAKVİMİ
14 Temmuz Salı
22.00 Fransa - İspanya
15 Temmuz Çarşamba
22.00 İngiltere - Arjantin