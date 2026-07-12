Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman? 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final maç tarihleri

Yarı finaller öncesinde gol krallığı yarışında zirvede iki futbolcu bulunuyor. Arjantinli futbolcu Lionel Messi ile Fransız futbolcu Kylian Mbappe, rakip fileleri 8'er kez havalandırdı ve şu anda turnuvanın en golcü futbolcuları olarak yer alıyor.

İki futbolcunun ardından turnuvadan elenen Norveç'in golcüsü Erling Haaland 7, İngiliz futbolcular Harry Kane ile Jude Bellingham'ın 6'şar, Fransız futbolcu Ousmane Dembele'nin de 5 golü bulunuyor.