Dünya Kupası'na damga vuracaklar. Arda Güler ve Kenan Yıldız da o listede

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'den Arda Güler, Kenan Yıldız ve Can Uzun da dahil 21 yaş altı genç yıldız adayları boy gösterecek.

Brezilyalı Pele, 17 yaşındayken ve Fransız Kylian Mbappe ise 19 yaşındayken Dünya Kupası finali tarihinde gol atan genç oyuncular arasında yer alırken Arjantinli Lionel Messi (18 yaşında) de genç yaşında dünya sahnesine çıktı.

ABD, Kanada ve Meksika'da 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri ​​arasında gerçekleşecek Dünya Kupası'nda adaylar, tarihe isimlerini "yıldız" yazdırabilmek için formalarını terletecek.