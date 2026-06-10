Dünya Kupası'na gölge düşüren protesto. Halk sokağa indi, çadırlar kuruldu

Gösteriler nedeniyle eski şehrin birçok noktası trafiğe kapatılırken, göstericilerin bazı noktalara erişiminin engellenmesi için dev bariyerlerin kurulduğu dikkati çekti.

Paseo de la Reforma, Insurgentes ve tarihi merkez çevresindeki çok sayıda ana arter protestocular tarafından zaman zaman kapatılırken, yaşanan bu gelişmeler şehir merkezinde trafiğin oluşmasına ve toplu ulaşımda aksaklıklar yaşanmasına neden oldu.