Dünya Kupası'na şimdiden iz bıraktı. Her maç bir elini havaya kaldırıyor, hareketsiz bekliyor
24.06.2026 17:31
Kongolu Michel Kuka Mboladinga veya kamuoyunda bilinen lakabıyla "Lumumba Vea", şimdiden Dünya Kupası tribünlerine iz bıraktı.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin simge haline gelen taraftarı Michel Kuka Mboladinga, tribündeki yerini aldı.
Kamuoyunda “Lumumba Vea” olarak bilinen Kongolu taraftar, ülkesinin 52 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası’nda oynadığı ilk maçı vize problemleri nedeniyle kaçırdı.
Dün gece sabaha karşı Kongo, Kolombiya’yla karşı karşıya gelirken Mboladinga da klasikleşen görüntüsüyle tribündeydi.
Mboladinga, 2013’ten bu yana milli takımın maçlarına gidiyor ve tribünde bir eli havada sabit bekliyor.
Bu görüntü, Kongo’nun başkenti Kinşasa’daki Patrice Lumumba heykelinin bir kopyası.
Patrice Lumumba, Kongo'nun bağımsızlık mücadelesinin sembol ismi ve ülkenin ilk başbakanıydı.
Yaklaşık 75 sene boyunca Belçika’nın sömürgesi olan ülke, 30 Haziran 1960’da bağımsızlığını kazandı.
Devir teslim töreninde kürsüye çıkan Lumumba, sömürge yönetimince işlenen tüm suçları anlattı, halk tarafından coşkuyla alkışkandı.
Ülkenin yeraltı kaynaklarını kamulaştırmak isteyen Lumumba, bu süreçte SSCB'le yakınlaştı; birkaç ay sonra ABD destekli bir askeri darbeyle görevden indirildi.
Siyasetçi Ocak 1961'de tutuklandı, sonraki süreçte önce infaz edildi, ardından cesedi asitle eritildi.
Kongo, 30 yıl cunta yönetiminde kaldı.
Belçika parlamentosu yaşananlardaki ahlaki sorumluluğu 2002'de kabul edildi. Lumumba'dan geriye kalan tek diş, bu tarihten 10 sene sonra Kongo'daki ailesine teslim edildi.
Michel Kuka Mboladinga, Dünya Kupası vesilesiyle Lumumba'nın hatırasını uluslararası arenada yaşatmayı hedefliyor.
Kongolu taraftar, son olarak Kolombiya maçında tribündeki yerini aldıktan sonra uzun süre kıpırdamadan ayakta bekledi.
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birçok futbolsever onun tribündeki performansını şimdiden turnuvanın unutulmaz anlarından biri olarak değerlendirdi.
Kendisi bunu, Kongo’nun tarihi mirasına sahip çıkmayı ve milli takımın motivasyonunu artırmayı hedefleyen bir vatanseverlik misyonu olarak nitelendiriyor.