Dünya Kupası'na şimdiden iz bıraktı. Her maç bir elini havaya kaldırıyor, hareketsiz bekliyor

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birçok futbolsever onun tribündeki performansını şimdiden turnuvanın unutulmaz anlarından biri olarak değerlendirdi.

Kendisi bunu, Kongo’nun tarihi mirasına sahip çıkmayı ve milli takımın motivasyonunu artırmayı hedefleyen bir vatanseverlik misyonu olarak nitelendiriyor.