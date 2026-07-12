Dünya Kupası'na veda etti, tatil için Türkiye'ye geldi. 600 bin liralık hesap ödedi
12.07.2026 12:56
Manchester City'nin yıldızı Antoine Semenyo, Dünya Kupası'ndan elenir elenmez soluğu Türkiye'de aldı.
Reuters
Antoine Semenyo, Dünya Kupası'nda Gana Milli Takımı'nın Kolombiya'ya elenmesinin ardından tatil için Bodrum'a gitti.
Yıldız futbolcuya tatilinde ailesi de eşlik etti.
Reuters
Sabah'ın haberine göre; Semenyo, takımı kupadan elendikten sonra 8 arkadaşı ve ailesiyle birlikte soluğu Bodrum'da aldı.
Mekanda davul çalan Semenyo, felekten bir gece çaldı.
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600 BİN LİRALIK HESAP
Semenyo, gece sonunda 600 bin liralık hesap ödedi.
Kariyerine Premier Lig'de devam eden Semenyo, 80 milyon euroluk piyasa değerine sahip.