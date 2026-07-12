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Dünya Kupası'na veda etti, tatil için Türkiye'ye geldi. 600 bin liralık hesap ödedi

12.07.2026 12:56

NTV - Haber Merkezi

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Manchester City'nin yıldızı Antoine Semenyo, Dünya Kupası'ndan elenir elenmez soluğu Türkiye'de aldı.

Dünya Kupası'na veda etti, tatil için Türkiye'ye geldi. 600 bin liralık hesap ödedi
Reuters

Antoine Semenyo, Dünya Kupası'nda Gana Milli Takımı'nın Kolombiya'ya elenmesinin ardından tatil için Bodrum'a gitti. 

 

Yıldız futbolcuya tatilinde ailesi de eşlik etti. 

Dünya Kupası'na veda etti, tatil için Türkiye'ye geldi. 600 bin liralık hesap ödedi 1
Reuters

Sabah'ın haberine göre; Semenyo, takımı kupadan elendikten sonra 8 arkadaşı ve ailesiyle birlikte soluğu Bodrum'da aldı.

Mekanda davul çalan Semenyo, felekten bir gece çaldı.

600 BİN LİRALIK HESAP 2
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600 BİN LİRALIK HESAP

Semenyo, gece sonunda 600 bin liralık hesap ödedi.

 

Kariyerine Premier Lig'de devam eden Semenyo, 80 milyon euroluk piyasa değerine sahip. 