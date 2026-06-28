Dünya Kupası'na veda etti, yarım saatte istifasını açıkladı
28.06.2026 08:53
Dünya Kupası'nda son 32 turuna geçilirken, üçüncü maçlar sonunda istifa açıklaması geldi.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup etabı maçlarının tamamlanmasının ardından dikkat çeken gelişmeler de yaşandı.
İskoçya Milli Takımı'nın turnuvaya veda etmesinin ardından milli takım teknik direktörü Steve Clarke, görevinden istifa etti.
"GERÇEKTEN BİR ONURDU"
7 yıldır İskoçya Milli Takımı'nı çalıştıran Clarke, yaptığı açıklamada "Bu vedanın en duygusal kısmı, onlar olmasaydı 2019'dan bugüne kadar biriktirdiğimiz hiçbir anıya sahip olamayacağımız oyuncularım içindir. Onların teknik direktörü olarak anılmak gerçekten bir onurdu." ifadelerini kullandı.
GANA'NIN 3 FARKLI GALİBİYETİ GEREKİYORDU
Clarke yönetimindeki İskoçya, 28 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda C Grubu'nu 3 puanla üçüncü sırada tamamladı. En iyi üçüncüler kontenjanı için Hırvatistan-Gana maçının sonucunu bekleyen İskoçya, Hırvatistan'ın sahadan 2-1 galip ayrılmasıyla turnuvaya veda etti.
İskoçya'nın Dünya Kupası'nda devam edebilmesi için Gana'nın Hırvatistan'ı en az 3 farklı yenmesine ihtiyaç duyuyordu.
YARIM SAAT SONRA BIRAKTI
Ayrıca Steve Clarke, maçın bitiminden yarım saat sonra görevini bıraktığını açıkladı.
İskoçya, bugüne kadar katıldığı Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkma başarısını gösteremedi.