Dünya Kupası'nda 10. gün heyecanı. Fikstürde hangi maçlar var?

Almanya ve Fildişi Sahili daha önce sadece bir kez karşılaştı ve bu hazırlık karşılaşması 2009 yılında 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Almanya, Dünya Kupası tarihinde Afrika takımlarına karşı oynadığı sekiz maçın sadece birini kaybetti.

Opta süper bilgisayarı, yüzde 44,4 galibiyet ihtimaliyle Almanya'yı favori görüyor. Fildişi Sahili'nin kazanma şansı yüzde 30,0 olarak tahmin edilirken, beraberlik olasılığı yüzde 25,6 olarak belirlendi.

Fildişi Sahili, tarihinde ilk kez tek bir Dünya Kupası turnuvasında iki galibiyet alarak tarihe geçmeyi hedefliyor.

Japonya, Tunus ile oynadığı altı maçın beşini kazanarak rakibine karşı belirgin bir üstünlük kurdu. Tunus ise tek galibiyetini 2022 yılındaki bir hazırlık maçında elde etti.

Tunus'taki teknik direktör değişikliğine rağmen Japonya favori durumunu koruyor. Opta süper bilgisayarı Japonya'ya yüzde 61,3 galibiyet şansı tanırken, beraberlik ihtimali yüzde 22,9, Tunus'un galibiyet şansı ise yüzde 15,8 olarak hesaplanıyor.