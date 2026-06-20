Dünya Kupası'nda 10. gün heyecanı. Fikstürde hangi maçlar var?
20.06.2026 19:45
Son Güncelleme: 20.06.2026 19:51
2026 Dünya Kupası'nın 10. gününde Hollanda ile İsveç karşı karşıya gelirken günün diğer maçlarında Almanya, Fildişi Sahili ile, Ekvador, Curacao ile ve Tunus da Japonya ile mücadele edecek.
2026 Dünya Kupası'nın 10. günü, Houston'da oynanacak Hollanda-İsveç karşılaşması başta olmak üzere dört grup maçına sahne oluyor.
Toronto'da Almanya ile Fildişi Sahili, Kansas City'de Ekvador ile Curacao, Monterrey'de ise Tunus ile Japonya karşı karşıya geliyor.
Saha dışındaki gelişmelerde ise ABD, Avustralya galibiyetiyle son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. Brezilya ise bir üst tura geçmeye yakın görünüyor.
Cezayir'in, Arjantin mağlubiyetindeki hakem kararları nedeniyle FIFA'ya resmi şikayette bulunduğu bildirildi. Vancouver'da ise maç biletleri ve konaklama maliyetlerinin yükselmesi tartışılmaya devam ediyor.
CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜNÜN MÜSABAKA PROGRAMI NETLEŞTİ
Turnuvada cumartesi ve pazar gününe sarkan maçların Türkiye saatiyle programı şu şekilde:
ABD'nin Teksas eyaletindeki Houston Stadyumu'nda 20.00'de: Hollanda - İsveç
Kanada'daki Toronto Stadyumu'nda 23.00'te: Almanya - Fildişi Sahili
ABD'deki Kansas City Stadyumu'nda pazar günü 03.00'te: Ekvador - Curacao
Meksika'daki Monterrey Stadyumu'nda pazar günü 07.00'de: Tunus - Japonya
HOLLANDA VE İSVEÇ ARASINDAKİ MÜCADELEDE TAHMİNLER
Hollanda ve İsveç bugüne kadar 20 kez karşılaştı. İki takım arasındaki son maç, 2017 yılında 2018 Dünya Kupası elemelerinde oynandı ve Hollanda'nın 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
İsveç, Hollanda ile oynadığı son yedi maçın sadece birini kazanabildi.
İsveç'in ilk maçta Tunus karşısında aldığı güçlü galibiyete rağmen, bu karşılaşmada Hollanda favori gösteriliyor.
Opta süper bilgisayarının analizine göre Hollanda'nın galibiyet şansı yüzde 55,9, İsveç'in galibiyet şansı yüzde 20,8 olarak hesaplanırken, beraberlik ihtimali ise yüzde 23,3 seviyesinde kalıyor.
EKVADOR, İLK KEZ KARŞILAŞACAĞI RAKİBİ KARŞISINDA FAVORİ
Ekvador ile Curacao tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geliyor. Ekvador, Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) üyesi rakiplerine karşı oynadığı son 13 maçta mağlubiyet yüzü görmedi; bu maçlarda yedi galibiyet ve altı beraberlik elde etti.
Opta'nın gerçekleştirdiği 25 bin simülasyonun yüzde 86,1'ini kazanan Ekvador, maçın mutlak favorisi olarak öne çıkıyor.
Beraberlik ihtimali yüzde 9,2 olarak öngörülürken, Curacao'nun galibiyet şansı yüzde 4,7 olarak değerlendiriliyor. Ancak bu turnuvada yaşanan bazı sürpriz sonuçlar, zayıf ekipler için umut ışığı olmaya devam ediyor.
ALMANYA, FİLDİŞİ SAHİLİ KARŞISINDA ÜSTÜNLÜK ARIYOR
Almanya ve Fildişi Sahili daha önce sadece bir kez karşılaştı ve bu hazırlık karşılaşması 2009 yılında 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
Almanya, Dünya Kupası tarihinde Afrika takımlarına karşı oynadığı sekiz maçın sadece birini kaybetti.
Opta süper bilgisayarı, yüzde 44,4 galibiyet ihtimaliyle Almanya'yı favori görüyor. Fildişi Sahili'nin kazanma şansı yüzde 30,0 olarak tahmin edilirken, beraberlik olasılığı yüzde 25,6 olarak belirlendi.
Fildişi Sahili, tarihinde ilk kez tek bir Dünya Kupası turnuvasında iki galibiyet alarak tarihe geçmeyi hedefliyor.
Japonya, Tunus ile oynadığı altı maçın beşini kazanarak rakibine karşı belirgin bir üstünlük kurdu. Tunus ise tek galibiyetini 2022 yılındaki bir hazırlık maçında elde etti.
Tunus'taki teknik direktör değişikliğine rağmen Japonya favori durumunu koruyor. Opta süper bilgisayarı Japonya'ya yüzde 61,3 galibiyet şansı tanırken, beraberlik ihtimali yüzde 22,9, Tunus'un galibiyet şansı ise yüzde 15,8 olarak hesaplanıyor.
MEKSİKA TARAFTARININ YENİ GÖZDESİ OSITO OLDU
Meksikalı futbolseverler, kendilerine yeni bir Dünya Kupası maskotu buldu. Sekiz yaşındaki sahiplenilmiş köpek Osito, turnuvanın açılış maçına üzerinde Meksika forması, güneş gözlüğü ve şapkasıyla, bir kargo bisikletinin sepetinde gelerek sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Mexico City'de kuryelik yapan Jorge Rangel'e ait olan Osito, sahibine günlük iş turlarında eşlik ediyor. Kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelen köpek, büyük kalabalıkların ilgisini çekiyor.
Norveç'in 28 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na dönmesi, çok sayıda taraftarın ABD'ye gelmesini sağladı. Norveçli futbolseverler, Viking temalı tezahürat ve kutlamalarıyla yerel halkın ilgisini topladı.
YENİ KURAL SEBEBİYLE İLK KIRMIZI KART
Paraguaylı Miguel Almiron, Türkiye'ye karşı oynanan maçta, Dünya Kupası'nın yeni uygulamaya koyduğu ağız kapatma kuralı kapsamında kırmızı kart gören ilk futbolcu oldu.
Orta saha oyuncusu, ilk yarının uzatma dakikalarında Mert Müldür ile yaşadığı tartışmanın ardından doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi ve karar VAR tarafından onaylandı.
Söz konusu kural, saha içindeki tartışmalar sırasında oyuncuların elleriyle, kollarıyla veya formalarıyla ağızlarını kapatmalarını yasaklıyor ve bu ihlali gerçekleştirenlere doğrudan kırmızı kart verilmesini öngörüyor.
Bu değişiklik, futbolcuların saha içindeki tartışmalarda hakaret içerikli ya da ayrımcı ifadelerini gizlemelerini önlemek amacıyla yürürlüğe kondu.
Sakatlığı bulunan kaptan Christian Pulisic'ten yoksun mücadele eden ABD, Avustralya'yı 2-0 yenerek D Grubu'nda iki maçta iki galibiyet elde etti ve son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.
Paraguay'ın daha sonra Türkiye'yi mağlup etmesiyle birlikte ABD grubu lider tamamlamayı da başardı.
Baldırından sakatlığı olan Christian Pulisic maçı kaçırırken, ABD en önemli yıldızı olmadan da rahatça ilerleyerek kadro derinliğini gösteriyor.
Grup lideri olan takım, 1 Temmuz'da Santa Clara, California'da bir grup üçüncüsüyle son 32 turunda karşılaşacak.
BREZİLYA ÜST TUR ŞANSINI ARTIRIRKEN NEYMAR DÖNÜYOR
Matheus Cunha'nın iki gol attığı, Vinicius Junior'ın ise bir gol ve bir asistle oynadığı maçta Brezilya, Haiti'yi 3-0 yenerek son 32 turuna kalma yolunda önemli bir adım attı.
Bu sonuçla Haiti turnuvaya veda ederken, 48 takımlı yeni formatta elenen ilk takım oldu. Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti, sakatlığı süren Neymar'ın grubun son maçı olan İskoçya karşılaşmasında sahaya dönmesini beklediklerini açıkladı.
Tunus'un yeni teknik direktörü Herve Renard, takımının Japonya karşısındaki zorlu mücadele öncesinde, Yeşil Burun Adaları'nın İspanya ile berabere kaldığı maçtan dersler çıkarabileceğini ifade etti.
İsveç karşısındaki 5-1'lik mağlubiyetin ardından göreve gelen Renard, turnuvada kalabilmek için Japonya karşısında mağlup olmamaları gerektiğini belirtti.
Fransız teknik adam, Yeşil Burun Adaları'nın performansının, disiplinli ve organize olunduğunda zayıf görülen takımların da başabaş mücadele edebileceğini gösterdiğini ekledi.
Reuters haber ajansının aktardığına göre Cezayir, Arjantin'e 3-0 kaybettikleri maçtaki bazı hakem kararları nedeniyle FIFA'ya resmi şikayette bulundu. Şikayetin odağında, Lionel Messi'nin ilk yarıda Cezayir kaptanı Aissa Mandi'nin baldırına müdahalede bulunduğu ancak kart görmediği pozisyon yer alıyor. Messi bu pozisyonun ardından maçta hat-trick yaptı. Cezayir ayrıca ikinci yarıda Arjantinli orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister'ın dahil olduğu bir başka pozisyonda da faul verilmesi gerektiğini belirtti.
ABD İÇ GÜVENLİK BAKANLIĞI'NDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMLAR
ABD Erkek Milli Takımı, Avustralya'yı 2-0 yenerek son 32 turuna yükselirken, ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) bu sonucu kendi göçmenlik mesajlarıyla ilişkilendirmeye çalıştı.
Maç öncesinde bakanlık, üç ABD'li futbolcunun fotoğrafıyla birlikte "Vatanı savun. Tek Millet. Tek Vatan. Tek Takım" ifadesini paylaştı.
Galibiyetin ardından ise takımın sınır duvarı önünde çekilmiş bir görselini "Duvarı ördük" başlığıyla yayımladı.
ABD kadrosundaki birçok futbolcunun göçmen kökenli olması nedeniyle bu paylaşımlar dikkat çekti.
26 kişilik kadronun neredeyse yarısı birinci nesil Amerikalılardan veya yurt dışında yakın aile bağları olan oyunculardan oluşurken, altı futbolcu ise doğrudan ABD dışında doğdu.
DOKUZUNCU GÜNÜN SONUÇLARI
Dokuzuncu günde alınan sonuçlar turnuvadaki durumu şekillendirdi:
ABD, son 32 turuna yükselerek D Grubu'nu lider tamamladı.
Brezilya, bir üst tura kalma yolunda önemli bir avantaj elde etti.
Fas, C Grubu'ndaki konumunu güçlendirdi.
Paraguay, D Grubu'nda iddiasını sürdürdü.
Haiti ve Türkiye, 2026 Dünya Kupası'nden resmi olarak elenen ilk takımlar oldu.