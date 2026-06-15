Dünya Kupası'nda çılgın gece. 4 maç, 19 gol ve şölen

15.06.2026 08:51

Selim Başeğmezer

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ederken, dün gece ve bu sabaha karşı oynanan maçlarda neler yaşandı göz atalım...

Dünya Kupası'nda çılgın gece. 4 maç, 19 gol ve şölen
NTV

2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk hafta maçları süratle devam ediyor. Dün gece ve bu sabah oynanan maçlarda dikkat çeken skorlar ortaya çıktı.

ALMANYA GOL OLDU YAĞDI 1
Reuters

ALMANYA GOL OLDU YAĞDI

TSİ 20.00'de başlayan Almanya-Curaçao maçı gol yağmuruna sahne oldu.

 

Houston'daki NRG Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Almanya'nın 7-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Dünya Kupası'nda çılgın gece. 4 maç, 19 gol ve şölen 2
Reuters

Panzerlere galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Nmecha, 38. dakikada Schlotterbeck, 47. dakikada Jamal Musiala, 68. dakikada Brown, 78. dakikada Deniz Undav, 45+5. (P) ve 88. dakikalarda Kai Havertz kaydetti. Curaçao'nun tek sayısı ise 21. dakikada Comencia'dan geldi.

 

Bu skorun ardından Almanya, E Grubu'na 3 puanla başladı ve liderlik koltuğuna oturdu. Curaçao ise ilk kez katıldığı Dünya Kupası'na ağır bir yenilgiyle başladı.

4 GOL, KAZANAN YOK 3
Reuters

4 GOL, KAZANAN YOK

TSİ 23.00'te başlayan maçta ise Hollanda ile Japonya karşı karşıya geldi.

 

Arlington AT&T Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Dünya Kupası'nda çılgın gece. 4 maç, 19 gol ve şölen 4
Reuters

Hollanda'nın gollerini 51. dakikada Virgil van Dijk ve 64. dakikada SUmmerville kaydetti. Japonya'nın sayıları ise 57. dakikada Nakamura ve 89. dakikada Kamada'dan geldi.

 

Bu skorlarla iki takım da F Grubu'na 1'er puanla başladı.

FİLDİŞİ TEK ATTI, ÜÇ ALDI 5
Reuters

FİLDİŞİ TEK ATTI, ÜÇ ALDI

TSİ 02.00'de oynanan maçta ise Fildişi Sahili ile Ekvador kozlarını paylaştı.

 

Philadelphia'daki Lincoln Financial Field'da oynanan müsabakada kazanan taraf, 1-0'lık skorla Fildişi Sahili oldu.

SINGO'DAN ASİST 6
Reuters

SINGO'DAN ASİST

Afrika temsilcisine galibiyeti getiren golü 90. dakikada Amad Diallo kaydetti.

 

Galatasaraylı Wilfried Singo, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kalırken Diallo'nun attığı golde asisti yapan isim oldu.

İSVEÇ'TEN GÖVDE GÖSTERİSİ 7
Reuters

İSVEÇ'TEN GÖVDE GÖSTERİSİ

TSİ 05.00'te oynanan müsabakada İsveç ile Tunus karşı karşıya geldi ve tam 6 gol atıldı.

 

Monterrey'deki BBVA Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada kazanan taraf, 5-1'lik skorla İsveç oldu.

Dünya Kupası'nda çılgın gece. 4 maç, 19 gol ve şölen 8
Reuters

İsveç'e galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Isak, 59. dakikada Gyökeres, 84. dakikada Svanberg, 7 ve 90+6. dakikalarda Ayari kaydetti. Tunus'un tek sayısı ise 43. dakikada Rekik'ten geldi.

 

Bu skorun ardından İsveç, F Grubu'na 3 puanla başladı ve liderlik koltuğunda yer aldı. Tunus ise puansız başlangıç yapmış oldu.