Dünya Kupası'nda facianın eşiğinden dönüldü. Arjantin'in sahasına yıldırım düştü

2026 Dünya Kupası'nda şampiyon olan takımın oyuncularına turnuva tarihinde ilk kez şampiyonluk yüzüğü verilecek.

Şampiyonluk seremonisinde, kupa ve madalyaların yanı sıra İspanya veya Arjantin'in teknik direktörü ve kaptanı geçici bir replika yüzük alacak. Kişiselleştirilen 30 yüzük daha sonra belirlenecek bir tarihte şampiyonlara teslim edilecek.

Yüzüğün bir tarafında Dünya Kupası'nın yer alacağı, diğer tarafında ise kazanan takımı yansıtacak özel bir tasarımın bulunacağı belirtildi.