Dünya Kupası'nda facianın eşiğinden dönüldü. Arjantin'in sahasına yıldırım düştü
18.07.2026 21:12
Son Güncelleme: 18.07.2026 21:15
Futbolseverler, 2026 FIFA Dünya Kupası finali için geri sayımına devam ederken Arjantin adına faciadan dönüldü.
ABD'nin New York kentinde etkili olan fırtına İspanya ve Arjantin'in hazırlıklarını olumsuz etkiledi.
ANTRENMAN PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK ZORUNLULUĞU
2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarın New York New Jersey Stadı'nda oynanacak final maçı için hazırlıklarını sürdüren İspanya ve Arjantin, antrenman planlamalarında değişikliğe gitmek zorunda kaldı.
İspanya'nın TSİ 18.00'de başlaması planlanan sabah antrenmanı fırtına nedeniyle iptal edildi.
ARJANTİN, SAATLER SONRA YAPABİLDİ
Arjantin'in TSİ 17.00'deki antrenmanı ise 2,5 saat ertelendikten sonra yapılabildi.
SAHAYA YILDIRIM DÜŞTÜ
Bu arada Arjantin'in çalışma yapacağı sahaya sağanak devam ederken yıldırım düştü.
KUPAYI KAZANANA İLK KEZ YÜZÜK VERİLECEK
2026 Dünya Kupası'nda şampiyon olan takımın oyuncularına turnuva tarihinde ilk kez şampiyonluk yüzüğü verilecek.
Şampiyonluk seremonisinde, kupa ve madalyaların yanı sıra İspanya veya Arjantin'in teknik direktörü ve kaptanı geçici bir replika yüzük alacak. Kişiselleştirilen 30 yüzük daha sonra belirlenecek bir tarihte şampiyonlara teslim edilecek.
Yüzüğün bir tarafında Dünya Kupası'nın yer alacağı, diğer tarafında ise kazanan takımı yansıtacak özel bir tasarımın bulunacağı belirtildi.