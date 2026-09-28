Dünya Kupası'nda fenomen oldu, şöhretten bıktı. "Huzurumu kaybettim"

Günlük hayatında rutin olarak yaptığı şeylerin bile zorlaştığını belirten Vozinha, bir restorana gittiğinde birilerinin mutlaka kendisiyle fotoğraf çektirmek ya da imza almak istediğini belirtti.

Ağustos ayında Şili ekibi Colo Colo ile sözleşme imzalayan Vozinha, "Hatta daha da kötüsü beni videoya çekenler oluyor. Hayatımda en çok değişen şey bu. Sanırım bu konuda yapabileceğim hiçbir şey yok." açıklamasını yaptı.