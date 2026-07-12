Dünya Kupası'nda gözden kaçan skandal. Norveç-İngiltere maçında top, kabloya çarptı ama gol verildi
12.07.2026 01:57
Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde Norveç ile İngiltere arasında oynanan maçta futbolseverleri şaşırtan bir olay yaşandı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ederken, çeyrek final etabında Norveç ile İngiltere karşı karşıya geldi.
Miami'de oynanan müsabakanın ilk yarısının sonunda tempo iyiden iyiye artarken, İngiltere'nin beraberlik golündeki ayrıntı dikkatlerden kaçmadı.
TOP, KABLOYA ÇARPTI
ESPN'in haberine göre İngilizlere beraberliği getiren gol öncesi kullanılan taç atışında top, bir kameranın kablosuna çarptı.
Pozisyonun devamında Jude Bellingham, ceza sahasına girerek golünü attı ve skoru 1-1'e getirdi.
İngiltere'nin golünün ardından VAR kontrolü gerçekleştirilmedi ve taraflar devre arasına eşitlikle girdi.
NORVEÇ CEPHESİ TEPKİLİ
Haberin devamında Norveç cephesinin saha hakemleri ve VAR'ın bu durumu fark etmemesine anlam veremediği belirtildi.
KURAL NE DİYOR?
IFAB'ın yayımladığı oyun kurallarına göre atış esnasında meşin yuvarlağın bir cisme temas etmesi durumunda maçın durdurulması ve hakem atışıyla oyunun yeniden başlatılması gerekiyor.
Kuralın devreye girmeme nedeni olarak ise hakem ve VAR'ın, topun kabloya temasını fark etmemesi gösterildi.