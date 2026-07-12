Dünya Kupası'nda gözden kaçan skandal. Norveç-İngiltere maçında top, kabloya çarptı ama gol verildi

IFAB'ın yayımladığı oyun kurallarına göre atış esnasında meşin yuvarlağın bir cisme temas etmesi durumunda maçın durdurulması ve hakem atışıyla oyunun yeniden başlatılması gerekiyor.

Kuralın devreye girmeme nedeni olarak ise hakem ve VAR'ın, topun kabloya temasını fark etmemesi gösterildi.