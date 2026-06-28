Dünya Kupası'nda her şey netleşti. 90+6'da gelen mucize ve son 32 eşleşmeleri
28.06.2026 08:42
2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup etabı tamamlandı ve son 32 turu eşleşmeleri belli oldu.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Grup etabında son hafta, 6 maçla tamamlandı ve son 32 turu eşleşmeleri netleşti.
HIRVATİSTAN, GANA'YI YENDİ VE TUR ATLADI
L Grubu'nda Hırvatistan ile Gana, TSİ 00.00'da karşı karşıya geldi.
Philadelphia'daki Lincoln Financial Field'da oynanan müsabaka, Hırvatistan'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Sucic ve 83. dakikada Vlasic kaydetti. Gana'nın sayısı ise 73. dakikada Luckassen'den geldi.
Bu skorun ardından Hırvatistan, puanını 6 yaptı ve ikinci olarak grubu tamamlayıp son 32'ye yükseldi. Gana ise 4 puanla üçüncü sırada yer aldı ve en iyi üçüncüler arasında bulunarak son 32 turuna adını yazdırdı.
İNGİLTERE İKİNCİ YARIDA AÇILDI
Grubun bir diğer maçında Panama ile İngiltere, TSİ 00.00'da karşı karşıya geldi.
MetLife Stadyumu'nda oynanan müsabaka, İngilizlerin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
İngiltere'ye 3 puanı getiren golleri 62. dakikada Jude Bellingham ve 67. dakikada Harry Kane kaydetti.
Bu skorun ardından puanını 7 yapan İngiltere, grup lideri olarak son 32'ye yükseldi. Panama ise turnuvaya veda etti.
KONGO KAZANDI, EN İYİ ÜÇÜNCÜ OLDU
K Grubu'nda ise Demokratik Kongo ile Özbekistan, TSİ 02.30'da kozlarını paylaştı.
Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Kongo'nun 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Afrika ekibine galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Mayele, 78 (P) ve 90+1. dakikalarda Wissa kaydetti. Özbekistan'ın tek sayısı ise 10. dakikada Shomurodov'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Kongo, en iyi üçüncüler arasına adını yazdırdı ve son 32'ye yükseldi. Özbekistan ise organizasyona veda etti.
KOLOMBİYA VE PORTEKİZ EL ELE SON 32'YE
Grubun bir diğer maçında Kolombiya ile Portekiz karşı karşıya geldi.
Miami Gardens'taki Hard Rock Stadyumu'nda oynanan müsabaka başladığı gibi 0-0 sonuçlandı.
Bu skorla birlikte Kolombiya, 7 puana yükseldi ve son 32 turuna lider olarak adını yazdırdı. Portekiz ise 5 puanla ikinci sırada yer bularak son 32 turuna yükseldi.
GECEYE DAMGA VURAN MAÇ, 90+6'DA GELEN TUR
J Grubu'nda Cezayir ile Avusturya, TSİ 05.00'te karşı karşıya geldi.
Kansas City'deki Arrowhead Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.
Cezayir'in gollerini 45. dakikada Belghali, 60 ve 90+3. dakikalarda Riyad Mahrez kaydetti. Avusturya'nın sayıları ise 28. dakikada Arnautovic, 55. dakikada Sabitzer ve 90+6. dakikada Kalajdzic'ten geldi.
Bu sonucun ardından Avusturya, puanını 4'e yükseltti ve grubu ikinci sırada tamamlayıp son 32'de yer aldı. Aynı puandaki Cezayir ise en iyi üçüncüler arasında yer alarak son 32 turuna adını yazdırdı.
MESSI YİNE ATTI, ARJANTİN FİRESİZ TUR ATLADI
Grubun diğer maçında ise Ürdün ile Arjantin, TSİ 05.00'te kozlarını paylaştı.
Arlington'daki AT&T Stadyumu'nda oynanan müsabaka Arjantin'in 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Güney Amerika ekibine galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Giovanni Lo Celso, 31. dakikada penaltıdan Lautaro Martinez ve 80. dakikada Lionel Messi kaydetti. Ürdün'ün tek sayısı ise 55'te Tamari'den geldi.
Bu skorun ardından puanını 9'a yükselten Arjantin, lider olarak son 32 turuna adını yazdırdı. Ürdün ise turnuvaya veda etti.
SON 32 EŞLEŞMELERİ
28 Haziran Pazar
Güney Afrika-Kanada, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00
29 Haziran Pazartesi:
Brezilya-Japonya, Houston Stadı, TSİ 20.00
Almanya-Paraguay, Boston Stadı, TSİ 23.30
30 Haziran Salı:
Hollanda-Fas, Monterrey Stadı, TSİ 04.00
Fildişi Sahilleri-Norveç, Dallas Stadı, TSİ 20.00
1 Temmuz Çarşamba:
Fransa-İsveç, New York New Jersey Stadyumu, TSİ 00.00
Meksika-Ekvador, Mexico City Stadı, TSİ 04.00
İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Atlanta Stadı, TSİ 19.00
Belçika-Senegal, Seattle Stadı, TSİ 23.00
2 Temmuz Perşembe:
ABD-Bosna Hersek, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 03.00
İspanya-Avusturya, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00
3 Temmuz Cuma:
Portekiz-Hırvatistan, Toronto Stadı, TSİ 02.00
İsviçre-Cezayir, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 06.00
Avustralya-Mısır, Dallas Stadı, TSİ 21.00
4 Temmuz Cumartesi:
Arjantin-Yeşil Burun Adaları, Miami Stadı, TSİ 01.00
Kolombiya-Gana, Kansas City Stadı, TSİ 04.30