Dünya Kupası'nda her şey netleşti. 90+6'da gelen mucize ve son 32 eşleşmeleri

L Grubu'nda Hırvatistan ile Gana, TSİ 00.00'da karşı karşıya geldi.

Philadelphia'daki Lincoln Financial Field'da oynanan müsabaka, Hırvatistan'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Sucic ve 83. dakikada Vlasic kaydetti. Gana'nın sayısı ise 73. dakikada Luckassen'den geldi.

Bu skorun ardından Hırvatistan, puanını 6 yaptı ve ikinci olarak grubu tamamlayıp son 32'ye yükseldi. Gana ise 4 puanla üçüncü sırada yer aldı ve en iyi üçüncüler arasında bulunarak son 32 turuna adını yazdırdı.