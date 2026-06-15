Dünya Kupası'nda modası yine değişmedi. İkonik saç akımına milliler de katıldı
15.06.2026 09:25
Dünya Kupası'nda turnuvalar geçiyor ama bazı gelenekler renklenerek devam ediyor.
NTV
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ederken, başlangıç gününden itibaren turnuva gelenekleri de dikkat çekti.
Dünya Kupası'nda yer alan ülkelerin futbolcuları, farklı saç modelleriyle tarihe geçti. A Milli Takım'dan da birçok futbolcu, ikonik saç modelleriyle turnuvaya katıldı.
İşte şu ana kadar öne çıkan tarzlar:
Reuters
OSWIN APPOLLIS (GÜNEY AFRİKA)
Reuters
VINICIUS JUNIOR (BREZİLYA)
Reuters
WILFRIED SINGO (FİLDİŞİ SAHİLİ)
Anadolu Ajansı
KENAN YILDIZ (TÜRKİYE)
Reuters
MOUTAZ NEFFATI (TUNUS)
Anadolu Ajansı
BARIŞ ALPER YILMAZ (TÜRKİYE)
Reuters
MERT MÜLDÜR (TÜRKİYE)
Reuters
JACKSON IRVINE (AVUSTRALYA)
Reuters
TAHITH CHONG (CURAÇAO)
Reuters
ROBERTO ALVARADO (MEKSİKA)
Reuters