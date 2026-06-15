Dünya Kupası'nda modası yine değişmedi. İkonik saç akımına milliler de katıldı

15.06.2026 09:25

NTV - Haber Merkezi

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Dünya Kupası'nda turnuvalar geçiyor ama bazı gelenekler renklenerek devam ediyor.

Dünya Kupası'nda modası yine değişmedi. İkonik saç akımına milliler de katıldı
NTV

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ederken, başlangıç gününden itibaren turnuva gelenekleri de dikkat çekti.

 

Dünya Kupası'nda yer alan ülkelerin futbolcuları, farklı saç modelleriyle tarihe geçti. A Milli Takım'dan da birçok futbolcu, ikonik saç modelleriyle turnuvaya katıldı.

 

İşte şu ana kadar öne çıkan tarzlar:

OSWIN APPOLLIS (GÜNEY AFRİKA) 1
Reuters

OSWIN APPOLLIS (GÜNEY AFRİKA)

VINICIUS JUNIOR (BREZİLYA) 2
Reuters

VINICIUS JUNIOR (BREZİLYA)

WILFRIED SINGO (FİLDİŞİ SAHİLİ) 3
Reuters

WILFRIED SINGO (FİLDİŞİ SAHİLİ)

KENAN YILDIZ (TÜRKİYE) 4
Anadolu Ajansı

KENAN YILDIZ (TÜRKİYE)

MOUTAZ NEFFATI (TUNUS) 5
Reuters

MOUTAZ NEFFATI (TUNUS)

BARIŞ ALPER YILMAZ (TÜRKİYE) 6
Anadolu Ajansı

BARIŞ ALPER YILMAZ (TÜRKİYE)

MERT MÜLDÜR (TÜRKİYE) 7
Reuters

MERT MÜLDÜR (TÜRKİYE)

JACKSON IRVINE (AVUSTRALYA) 8
Reuters

JACKSON IRVINE (AVUSTRALYA)

TAHITH CHONG (CURAÇAO) 9
Reuters

TAHITH CHONG (CURAÇAO)

ROBERTO ALVARADO (MEKSİKA) 10
Reuters

ROBERTO ALVARADO (MEKSİKA)

EMMANUEL AGBADOU (FİLDİŞİ SAHİLİ) 11
Reuters

EMMANUEL AGBADOU (FİLDİŞİ SAHİLİ)