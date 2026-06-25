Dünya Kupası'nda müthiş gece. 6 maçta 20 gol ve son 32'ye kalan 12 ülke

TSİ 22.00'de oynanan müsabakada Bosna Hersek ile Katar karşı karşıya geldi.

Seattle'daki Lumen Field'da oynanan karşılaşmada kazanan taraf, 3-1'lik skorla Bosna Hersek oldu.

Bosna'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Alajbegovic, 34. dakikada kendi kalesine Abunada ve 80. dakikada Mahmic kaydetti. Katar'ın tek sayısı ise 42. dakikada Al Haydos'tan geldi.

Bu skorun ardından B Grubu'nda 4 puanla üçüncü sırada yer alan Bosna Hersek, en iyi üçüncüler arasında yer almak için son hafta maçlarının tamamlanmasını bekleyecek. Katar ise turnuvaya veda etti.