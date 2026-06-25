Dünya Kupası'nda müthiş gece. 6 maçta 20 gol ve son 32'ye kalan 12 ülke
25.06.2026 09:17
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ederken, gece boyu ve sabaha karşı oynanan müsabakalar dikkat çekti.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan üçüncü hafta maçlarıyla devam ediyor.
BOSNA HERSEK BEKLEYİŞTE
TSİ 22.00'de oynanan müsabakada Bosna Hersek ile Katar karşı karşıya geldi.
Seattle'daki Lumen Field'da oynanan karşılaşmada kazanan taraf, 3-1'lik skorla Bosna Hersek oldu.
Bosna'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Alajbegovic, 34. dakikada kendi kalesine Abunada ve 80. dakikada Mahmic kaydetti. Katar'ın tek sayısı ise 42. dakikada Al Haydos'tan geldi.
Bu skorun ardından B Grubu'nda 4 puanla üçüncü sırada yer alan Bosna Hersek, en iyi üçüncüler arasında yer almak için son hafta maçlarının tamamlanmasını bekleyecek. Katar ise turnuvaya veda etti.
İSVİÇRE DE KANADA DA TUR ATLADI
B Grubu'nun bir diğer maçında TSİ 22.00'de İsviçre ile Katar karşı karşıya geldi.
Vancouver'daki BC Place'te oynanan karşılaşmada kazanan taraf, 2-1'lik skorla İsviçre oldu.
İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Vargas ve 57. dakikada Manzambi kaydetti. Kanada'nın tek sayısı ise 76'da David'den geldi.
Bu skorun ardından İsviçre, puanını 7 yaptı ve gruptan lider olarak çıktı. Kanada ise 4 puanla ikinci sırada yer alarak son 32 turuna yükseldi.
FAS İKİ KEZ GERİ DÖNDÜ, BİLETİ CEBİNE KOYDU
C Grubu'nda Fas ile Haiti karşı karşıya geldi.
TSİ 01.00'de oynanan müsabaka, Fas'ın 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Kuzey Afrika ekibine galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Hakimi, 45+1. dakikada Saibari, 78. dakikada Rahimi ve 89. dakikada Yassine kaydetti. Haiti'nin sayıları ise 10. dakikada kendi kalesine Bono ve 43. dakikada Isidor'dan geldi.
Bu skorun ardından puanını 7'ye yükselten Fas, 2. sırada yer aldı ve son 32'ye kaldı. Puansız Haiti ise dördüncü sırada yer buldu. Haiti, 2. maçlar sonunda turnuvaya veda etmişti.
VINICIUS COŞTU, BREZİLYA RAHAT KAZANDI
C Grubu'nun bir diğer maçında İskoçya ile Brezilya kozlarını paylaştı.
TSİ 01.00'de oynanan müsabaka, "Sambacılar"ın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri 7 ve 45+3. dakikalarda Vinicius Junior ile 60. dakikada Cunha kaydetti.
Bu skorun ardından puanını 7 yapan Brezilya, lider olarak son 32 turuna kaldı. 3 puanlı İskoçya ise en iyi üçüncülük sıralaması için son maçların oynanmasını bekleyecek.
MEKSİKA ŞOV YAPTI, ÇEKYA VEDA ETTİ
Turnuvanın ev sahiplerinden olan Meksika, A Grubu'nda Çekya ile kozlarını paylaştı.
TSİ 04.00'te oynanan müsabakada kazanan taraf, 3-0'lık skorla Meksika oldu.
Meksika'ya galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Chavez Garcia, 61. dakikada Quinones ve 90+4. dakikada Fidalgo kaydetti.
Bu skorun ardından daha önce son 32'ye kalmayı garantileyen Meksika, puanını 9 yaptı ve lider olarak gruptan çıktı. 1 puanlı Çekya ise turnuvaya veda etti.
GÜNEY AFRİKA TARİH YAZDI
A Grubu'nun bir diğer maçında ise tarihi bir olay yaşandı.
TSİ 04.00'te oynanan müsabakada Güney Afrika ile Güney Kore karşı karşıya geldi.
Monterrey'deki BBVA Stadı'nda oynanan karşılaşmada kazanan taraf, 1-0'lık skorla Güney Afrika oldu.
Güney Afrika'ya galibiyeti getiren golü 63. dakikada Maseko kaydetti.
Bu skorun ardından Güney Afrika, puanını 4'e yükseltti ve ikinci sırada yer alarak tarihinde ilk kez gruptan çıktı. 3 puanda kalan Güney Kore ise ve üçüncü sırada yer aldı. Asya ekibi en iyi üçüncüler sıralamasında yer alabilmek için son hafta maçlarının oynanmasını bekleyecek.