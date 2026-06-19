Dünya Kupası'nda neler oldu neler. Tarihi galibiyet, 4 maçta 14 gol, 3 kırmızı kart
19.06.2026 09:02
2026 FIFA Dünya Kupası'nda ikinci hafta maçları tarihi skorlarla devam etti.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, ikinci hafta maçlarıyla hız kesmeden devam ediyor.
ÇEKYA'YA GÜNEY AFRİKA ÇELMESİ
Dün akşam TSİ 19.00'da A Grubu'nda yer alan Çekya ile Güney Afrika karşı karşıya geldi.
Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Çekya, 6. dakikada Sadilek ile 1-0 öne geçti. Güney Afrika, 83'te penaltıdan Mokoena ile bulduğu golle eşitliği sağladı.
Bu skorun ardından gruptaki ilk puanını alan Çekya üçüncü, Güney Afrika ise dördüncü sırada yer aldı.
İSVİÇRE, İKİNCİ YARIDA GOL YAĞDIRDI
B Grubu'nda ise İsviçre ile Bosna Hersek, TSİ 22.00'de kozlarını paylaştı.
Inglewood'daki SoFi Stadyumu'nda oynanan müsabaka, İsviçre'nin 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri 84. dakikada Vargas, 90+7. dakikada penaltıdan Xhaka, 74 ve 90. dakikalarda Manzambi kaydetti. Bosna Hersek'in tek sayısı 90+3. dakikada Mahmic'ten geldi.
Bosna'da Muharemovic, 80. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu skorun ardından İsviçre, puanını 4'e yükselterek ikinci sırada yer aldı. Bosna Hersek ise 1 puanla üçüncü basamakta yer buldu.
KANADA'DAN TARİHİ GALİBİYET
Gecenin ilk maçında ise turnuvanın ev sahiplerinden Kanada ile Katar karşı karşıya geldi.
Vancouver'daki BC Place'te oynanan müsabaka, Kanada'nın 6-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Cyle Larin, 64. dakikada Saliba, 75. dakikada kendi kalesine Al Mannai, 29, 45+3 ve 90+2. dakikalarda Jonathan David kaydetti.
Katar'da 33. dakikada Al Amin, 53. dakikada ise Madibo kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Bu skorun ardından turnuva tarihindeki ilk galibiyetini alan Kanada, puanını 4'e yükselterek B Grubu'nda liderlik koltuğuna oturdu. Katar ise 1 puanla dördüncü basamakta yer aldı.
MEKSİKA KAZANDI, ÜST TURA ÇIKTI
Turnuvaya ev sahipliği yapan bir diğer ekip olan Meksika, Güney Kore ile karşılaştı.
Zapopan'daki Akron Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Meksika'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 50. dakikada Romo kaydetti.
Bu skorun ardından A Grubu'nda puanını 6'ya yükselten Meksika, üst tura yükselmeyi garantiledi. Güney Kore ise 3 puanla ikinci sırada yer aldı.