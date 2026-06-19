Dünya Kupası'nda neler oldu neler. Tarihi galibiyet, 4 maçta 14 gol, 3 kırmızı kart

Turnuvaya ev sahipliği yapan bir diğer ekip olan Meksika, Güney Kore ile karşılaştı.

Zapopan'daki Akron Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Meksika'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golü 50. dakikada Romo kaydetti.

Bu skorun ardından A Grubu'nda puanını 6'ya yükselten Meksika, üst tura yükselmeyi garantiledi. Güney Kore ise 3 puanla ikinci sırada yer aldı.