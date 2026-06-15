Dünya Kupası'nda olaylar bitmiyor. ABD-İran anlaşması sonrası kriz çıktı

İran'ın vize süreciyle ilgili haftalarca süren tartışmalar ve haber akışının ardından Iraklı futbolcu Aymen Hussein'in havalimanında saatlerce sorgulanması ve FIFA'nın tüm bu yaşananlar için hiçbir yorum ya da girişim yapamaması tepki çekmişti.

Irak'ın en önemli oyuncularından biri olarak gösterilen Aymen Hüseyin'in Şikago Havalimanı'nda yaklaşık 7 saat boyunca sorgulandığı bildirilmişti. Iraklı kaynaklara göre Hüseyin'in cep telefonu da incelemeye alınmıştı.

Takımla birlikte seyahat eden resmi fotoğrafçının ise ABD'ye girişine izin verilmemişti.