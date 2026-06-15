Dünya Kupası'nda olaylar bitmiyor. ABD-İran anlaşması sonrası kriz çıktı
15.06.2026 11:07
2026 FIFA Dünya Kupası'nda henüz turnuva başlamadan önce baş gösteren olaylar, organizasyonun start almasının ardından da yaşanmaya devam ediyor.
Amerika Birleşik Devletleri, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynayacağı ilk maç için Meksika'nın Tijuana şehrinden ABD'nin Los Angeles kentine giden İran Milli Futbol Takımı'nın 2 medya sorumlusuna vize vermedi.
RESMİ AÇIKLAMA
Yeni Zelanda karşılaşması öncesinde İran Milli Takımı'nın basın biriminden yapılan açıklamada, "Değerli meslektaşlarımız, İran Milli Takımı'nın basın ekibindeki iki üyeden hiçbiri henüz ABD vizesi alamadığı için şu anda takımla birlikte seyahat edemiyoruz. Doğal olarak bu durum güncel bilgilerin aktarılması ve paylaşılmasında bazı gecikmelere yol açabilir. Bu öngörülemeyen durumdan dolayı şimdiden içtenlikle özür dileriz, anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
BAŞKA NELER OLDU?
Orta Doğu'da son dönemde yaşanan siyasi krizin faturası İranlı futbolculara kesilirken, FIFA da sürece başından bu yana sessiz kalmıştı
Turnuvada Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda ile G Grubu'nda yer alan İran, maçlarını oynayacağı ev sahibi ülke ABD ile vize krizi yaşamıştı.
Uzun incelemelerin ardından İran kafilesindeki futbolcular, teknik direktör Emir Ghalenoi ve bazı teknik ekip üyelerine vize veren ABD, takımın idari ve teknik kadrosunda bulunan 13 kişinin vize başvuruları ise onaylamamıştı.
Vize sorunuyla ilgili FIFA'yı devreye girmeye çağıran İran, belirsizliklerin daha da uzaması nedeniyle kamp yerini Arizona'dan Meksika'nın Tijuana kentine taşıdı ancak kafile gruptaki üç maç için de ABD'ye seyahat etmek zorunda kalmııştı.
IRAKLI FUTBOLCUYA 7 SAATLİK SORGU
İran'ın vize süreciyle ilgili haftalarca süren tartışmalar ve haber akışının ardından Iraklı futbolcu Aymen Hussein'in havalimanında saatlerce sorgulanması ve FIFA'nın tüm bu yaşananlar için hiçbir yorum ya da girişim yapamaması tepki çekmişti.
Irak'ın en önemli oyuncularından biri olarak gösterilen Aymen Hüseyin'in Şikago Havalimanı'nda yaklaşık 7 saat boyunca sorgulandığı bildirilmişti. Iraklı kaynaklara göre Hüseyin'in cep telefonu da incelemeye alınmıştı.
Takımla birlikte seyahat eden resmi fotoğrafçının ise ABD'ye girişine izin verilmemişti.
FIFA DAVET ETTİ, ABD KABUL ETMEDİ
Turnuva öncesi yaşanan bu uygulamalar sadece milli takımlar ve futbolcularla sınırlı kalmazken Somalili hakem Omar Artan da mağduriyet yaşayan isimlerden biri olmuştu.
FIFA tarafından Dünya Kupası'nda görev yapmak üzere seçilen Artan, Miami Havalimanı'nda yapılan incelemelerin ardından ülkeye alınmamıştı.
Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından 2025'te yılın hakemi seçilen deneyimli isim, aynı zamanda Dünya Kupası tarihinde görev yapacak ilk Somalili hakem olmaya hazırlanıyordu.
SIKI ARAMA
Turnuva öncesinde Senegal ve Özbekistan milli takımları da ABD'nin güvenlik uygulamalarıyla gündeme geldi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Senegal Milli Takımı futbolcularının ABD'ye iniş yaptıktan sonra terminale geçmeden önce detaylı güvenlik aramalarından geçirildiği görüldü. Futbolcuların tek tek kontrol edilmesi dikkat çekmişti.