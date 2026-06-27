Dünya Kupası'nda peri masalı. 6 maç, 19 gollü gecede 530 bin nüfuslu ülke tarih yazdı

Grubun diğer maçında ise Yeni Zelanda ile Belçika karşılaştı.

Vancouver'daki BC Place'te oynanan mücadele, Belçika'nın 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 28 ve 50. dakikalarda Trossard, 66. dakikada Kevin De Bruyne, 86. dakikada Romelu Lukaku ile 90+4. dakikada Saelemaekers kaydetti.

Bu skorun ardından puanını 5 yapan Belçika, lider olarak gruptan çıktı. Yeni Zelanda ise 1 puanla turnuvaya veda etti.