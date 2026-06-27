Dünya Kupası'nda peri masalı. 6 maç, 19 gollü gecede 530 bin nüfuslu ülke tarih yazdı
27.06.2026 09:51
Son Güncelleme: 27.06.2026 09:51
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ederken bir ülkenin rüyası gerçek oldu.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan üçüncü hafta maçlarıyla devam ediyor.
DEMBELE HAT-TRICK YAPTI, FRANSA KAYIPSIZ TUR ATLADI
TSİ 22.00'de Norveç ile Fransa, I Grubu'nun üçüncü maçında karşı karşıya geldi.
Foxborough'da oynanan müsabaka, Fransa'nın 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
"Horozlar"a galibiyeti getiren golleri 7, 20 ve 32. dakikalarda Ousmane Dembele ile 90+4. dakikada Desire Doue kaydetti. Norveç'in tek sayısı 21. dakikada Aasgaard'dan geldi.
Bu skorun ardından Fransa, grupta 3'te 3 yaptı ve puanını 9'a yükselterek lider olarak son 32 turuna çıktı. Norveç ise 6 puanla ikinci sırada tur atladı.
SENEGAL FARK ATTI, SON 32 BİLETİNİ KAPTI
I Grubu'nun bir diğer maçında Senegal ile Irak, TSİ 22.00'de kozlarını paylaştı.
Toronto'daki BMO Field'da oynanan müsabaka, Senegal'in 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Afrika ekibine galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Habib Diarra, 56. dakikada Ismaila Sarr, 59 ve 71. dakikalarda Pape Gueye ile 82. dakikada Iliman Ndiaye kaydetti.
Irak'ta Sulaka, 13. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Bu skorun ardından grubunu 3 puanla tamamlayan Senegal, en iyi üçüncüler arasında yer alarak tur atladı. Irak ise organizasyona veda etti.
İSPANYA, URUGUAY'I ELEDİ
Dünya Kupası H Grubu üçüncü maçında Uruguay ile İspanya karşı karşıya geldi.
TSİ 03.00'te başlayan ve Akron Stadı'nda oynanan müsabaka, İspanya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
"Matadorlar"a galibiyeti getiren golü 42. dakikada Alex Baena kaydetti.
Uruguay'da Canobbio, 90+5. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu skorun ardından puanını 7'ye yükselten İspanya, grup lideri olarak son 32'ye kaldı. Uruguay ise 2 puanda kalarak organizasyona veda etti.
YEŞİL BURUN ADALARI TARİH YAZDI
Grubun bir diğer maçında 530 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi.
Houston'daki NRG Stadyumu'nda oynanan müsabaka başladığı gibi 0-0 berabere sonuçlandı.
Bu skorun ardından puanını 3'e yükselten Yeşil Burun Adaları, tarihinde ilk kez katıldığı turnuvada son 32 turuna yükseldi. Suudi Arabistan ise Dünya Kupası'na veda etti.
FIFA sıralamasında 64. sırada bulunan Yeşil Burun Adaları, sıralama sisteminin getirildiği 1994’ten bu yana Nijerya (1998; 74.) ve Rusya’nın (2018; 70.) ardından bir Dünya Kupası’nda gruptan çıkmayı başaran en düşük sıraya sahip üçüncü ülke oldu. (Opta)
MISIR VE İRAN YENİŞEMEDİ
G Grubu'nda ise Mısır ile İran, TSİ 06.00'da kozlarını paylaştı.
Seattle'daki Lumen Field'da oynanan müsabaka, 1-1'lik eşitlikle noktalandı.
Mısır'ın golünü 5. dakikada Saber kaydetti. İran'in beraberlik sayısı ise 14. dakikada Rezaeian'dan geldi.
Bu skorun ardından daha önce gruptan çıkmayı garantileyen Mısır, puanını 5 yaptı ve ikinci sırada yer alarak son 32 biletini kaptı. 3 puanlı İran ise en iyi üçüncüler arasında yer almayı bekleyecek.
BELÇİKA FARKA KOŞTU
Grubun diğer maçında ise Yeni Zelanda ile Belçika karşılaştı.
Vancouver'daki BC Place'te oynanan mücadele, Belçika'nın 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 28 ve 50. dakikalarda Trossard, 66. dakikada Kevin De Bruyne, 86. dakikada Romelu Lukaku ile 90+4. dakikada Saelemaekers kaydetti.
Bu skorun ardından puanını 5 yapan Belçika, lider olarak gruptan çıktı. Yeni Zelanda ise 1 puanla turnuvaya veda etti.