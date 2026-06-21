Dünya Kupası'nda sağanak gol yağmuru. 185 binlik ülke tarih yazdı

F Grubu'nda TSİ 07.00'de ise Tunus ile Japonya karşı karşıya geldi.

Monterrey'deki BBVA Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Japonya'nın 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Asya ekibine galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Kamada, 68. dakikada Ito, 31 ve 83. dakikalarda Ueda kaydetti.

Bu skorun ardından Japonya, puanını 4'e yükseltti ve grubunda üçüncü sırada yer aldı. Tunus ise puansız olarak son maçlar öncesi Dünya Kupası'na Haiti ve Türkiye'den sonra veda eden üçüncü takım oldu.