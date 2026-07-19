Dünya Kupası'nda şampiyon belli oluyor | Netanyahu tarafını seçti, Trump tribünde olacak. Dev maça 2 milyon 500 bin TL'ye bilet
19.07.2026 10:28
Son Güncelleme: 19.07.2026 10:36
Dünya Kupası'nda İspanya ile Arjantin arasında bugün oynanacak final mücadelesi, turnuva tarihinde ilklere sahne olacak. Biletleri karaborsaya düşen maç öncesi Netanyahu'nun mesajı dikkat çekerken Trump tribünde yer alacak.
İLK İKİDEKİ ÜLKELER FİNALDE
2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya ile Arjantin arasında bugün oynanacak final mücadelesi, turnuva tarihinde ilklere sahne olacak.
İspanya ve Arjantin, Dünya Kupası tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın 1966 Dünya Kupası grup aşamasındaki randevusundan Arjantin 2-1 galip ayrıldı.
Turnuva tarihinde ilk kez son Avrupa şampiyonu ile son Güney Amerika şampiyonu final mücadelesi verecek.
Bu mücadelede aynı zamanda dünya sıralamasının uygulamaya konulduğu 1992 yılından bu yana ilk kez klasmanın ilk iki sırasındaki ülkeler karşılaşacak.
80 bin kişilik New York New Jersey Stadı'nda oynanacak final maçının devre arasında ilk kez Super Bowl organizasyonlarında olduğu gibi sahne şovu düzenlenecek.
İki ülkenin taraftarlar maçtan önce Times Meydanı'nda toplandı.
OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Dünya Kupası boyunca “New York New Jersey Stadı” olarak da anılan 82 bin 500 kişilik Metlife Stadı'nda günler öncesinden olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.
Dünyanın dört bir yanından on binlerce futbolseveri ağırlayacak olan stadyumda ABD Gizli Servisi, federal, eyalet ve yerel güvenlik güçleri girişte sıkı aramalar yaparken, stadyum civarında da binlerce görevli kuş uçurtmayacak.
ABD BAŞKANI TRUMP, FİNALİ İZLEYECEK
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2026 Dünya Kupası finaline katılacağını doğruladı.
Trump'ın final seremonisinde kupayı takdim etmesi bekleniyor.
BİLET FİYATLARI CEP YAKIYOR
Stadyuma çoğunlukla toplu ulaşım ile gidilebileceği için New York ve New Jersey’deki tren ve otobüs istasyonlarından ek seferler düzenlenecek.
Taraftarların toplu ulaşım için 100 ila 150 dolar arasında ödeme yapması beklenirken yetkililer, yaşanacak yoğunluk nedeniyle gidiş ve dönüşte uzun beklemelere hazırlıklı olunması uyarısında bulunuyor.
Bugünkü final maçı için farklı internet sitelerinden satılan bilet fiyatları da cep yakıyor. Oyun alanına uzaklığı ve görüş açısına göre fiyatlar 7 bin ile 55 bin dolar arasında değişiyor.
Tüm bunların üstüne, devam eden sıcak havalar nedeniyle aniden bastırabilecek yaz yağmuru ihtimali de bugünkü karşılaşmada ortaya çıkabilecek sürprizler arasında yer alıyor.
NETANYAHU TARAFINI SEÇTİ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki saldırılara tepki gösteren İspanya'ya karşı 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'e destek verdi.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu ile Arjantin'in İsrail Büyükelçisi Shimon Axel Wahnish'in bir araya geldiği belirtildi.
Büyükelçi Wahnish'in Netanyahu'ya Arjantin milli takım forması hediye ettiği görüldü.
Filistin'e desteğini somut adımlarla ileri taşıyan Madrid yönetimi, 28 Mayıs 2024'te Filistin Devleti'ni resmi olarak tanımış ve İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açılan soykırım davasına müdahil olmuştu.
ZİRVE YARIŞI
İspanyol yıldız Lamine Yamal, 30 dripling ile bu turnuvada en çok çalım atan oyuncu oldu.
Yamal'ı Fransız Kylian Mbappe (24), Brezilyalı Vinicius Junior (23), Arjantinli Lionel Messi (22) ve Belçikalı Jeremy Doku (21) takip etti.
Lionel Messi, bu turnuva attığı 8 golle altın ayakkabı yarışında Mbappe ile zirveyi paylaşıyor.
Grup aşamasında Suudi Arabistan ağlarını havalandıran Yamal ise henüz eleme turlarında gol sevinci yaşamadı.
Tüm zamanlarda ise Messi'nin 21, Mbappe'nin 20 golü bulunuyor.
İSPANYA 2, ARJANTİN 4. ŞAMPİYONLUĞUN PEŞİNDE
Final mücadelesinde İspanya 2010'dan sonra tarihindeki ikinci, Arjantin ise 1978, 1986 ve 2022'nin ardından 4. şampiyonluğu hedefliyor.
İspanya, şampiyon olması halinde birden fazla Dünya Kupası kazanan yedinci ülke olacak.
Luis de la Fuenta'nın öğrencileri kupayı kazanması durumunda İspanya, erkekler ve kadınlar dünya şampiyonu ünvanını elinde tutan ilk ülke olmayı başaracak.
KUPAYI KAZANANA İLK KEZ YÜZÜK VERİLECEK
2026 Dünya Kupası'nda şampiyon olan takımın oyuncularına turnuva tarihinde ilk kez şampiyonluk yüzüğü verilecek.
Şampiyonluk seremonisinde, kupa ve madalyaların yanı sıra İspanya veya Arjantin'in teknik direktörü ve kaptanı geçici bir replika yüzük alacak. Kişiselleştirilen 30 yüzük daha sonra belirlenecek bir tarihte şampiyonlara teslim edilecek.
Yüzüğün bir tarafında Dünya Kupası'nın yer alacağı, diğer tarafında ise kazanan takımı yansıtacak özel bir tasarımın bulunacağı belirtildi.