Dünya Kupası'nda şampiyon belli oluyor | Netanyahu tarafını seçti, Trump tribünde olacak. Dev maça 2 milyon 500 bin TL'ye bilet

Stadyuma çoğunlukla toplu ulaşım ile gidilebileceği için New York ve New Jersey’deki tren ve otobüs istasyonlarından ek seferler düzenlenecek.

Taraftarların toplu ulaşım için 100 ila 150 dolar arasında ödeme yapması beklenirken yetkililer, yaşanacak yoğunluk nedeniyle gidiş ve dönüşte uzun beklemelere hazırlıklı olunması uyarısında bulunuyor.

Bugünkü final maçı için farklı internet sitelerinden satılan bilet fiyatları da cep yakıyor. Oyun alanına uzaklığı ve görüş açısına göre fiyatlar 7 bin ile 55 bin dolar arasında değişiyor.

Tüm bunların üstüne, devam eden sıcak havalar nedeniyle aniden bastırabilecek yaz yağmuru ihtimali de bugünkü karşılaşmada ortaya çıkabilecek sürprizler arasında yer alıyor.