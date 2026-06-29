Dünya Kupası'nda skandal güvenlik zafiyeti. "Bakanım" dedi, stada girdi

Direksiyon başında bulunan kişi stadyum güvenliğine "Hırvatistan Bakanı. Hadi sür, teşekkürler." dedi.

Görevli; durumu netleştirmek için polis çağırdı ancak Mladen Grdovic ve ekibi, geri adım atmayarak, kendilerinden oldukça emin bir şekilde bakanlık aracı olduğunu iddia etti.

Polis ise ekibe gülümseyerek aracın stadyuma girmek için gitmesi gereken yolu tarif etti.