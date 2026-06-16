Dünya Kupası'nda skandal. Hakemin görüntüsü ekrana yansıdı, soruşturma açıldı
16.06.2026 09:19
Dünya Kupası E Grubu'nda Almanya ile Curaçao arasında oynanan ve tarihe geçen maçta hakemin ekrana yansıyan görüntüsü sonrası FIFA soruşturma başlattı.
2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda Almanya, ilk maçında Curaçao'yu 7-1 mağlup etti.
Turnuvada şu ana kadar en farklı galibiyete imza atan Almanya, puanını 3'e çıkardı.
Curaçao'nun 78 yaşındaki teknik direktörü Dick Advocaat, Dünya Kupası tarihinde maça çıkan en yaşlı teknik adam oldu.
Maçtaki rekorların yanı sıra ekrana yansıyan bir görüntü de gündem oldu.
Maçta görev alan Avustralyalı hakem Shaun Evans, maçın başlangıcından önce VAR odası gösterilirken ekrana geldi.
Avustralya A-Ligi'nde görev yapan hakem, beyaz üstünlüğüyle bağlantılı bir sembol olarak yorumlanan ters ‘OK’ hareketi yaptı.
Bu hareket son yıllarda beyaz üstünlüğünü (White Supremacy) simgelemek için kullanılıyor. Hareketi yaparken üç parmak beyazın (White) baş harfi olan W’yi oluştururken, başparmak ve işaret parmağı ise ‘Güç’ün (Power) baş harfi olan P’yi simgelediği ifade ediliyor.
Avustralyalı beyaz üstünlüğü savunan terörist Brenton Tarrant, Yeni Zelanda’daki camilerde düzenlediği silahlı saldırı sonrası mahkeme salonunda bu işareti yapmıştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Gelişmelerin ardından FIFA'nın da konuyla alakalı soruşturma başlattığı öğrenildi.
Futboldaki eşitsizliklere karşı mücadele eden Fare Network konuyla alakalı açıklamasında, “Uzmanlarımızın görüşüne göre, yapılan bu hareket, küresel aşırı sağ çevrelerde ‘Beyaz üstünlüğü’ sembolü olarak kullanılan ters çevrilmiş ‘OK’ el işaretine açıkça benziyor." ifadelerini kullandı.