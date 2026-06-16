Dünya Kupası'nda skandal. Hakemin görüntüsü ekrana yansıdı, soruşturma açıldı

Avustralya A-Ligi'nde görev yapan hakem, beyaz üstünlüğüyle bağlantılı bir sembol olarak yorumlanan ters ‘OK’ hareketi yaptı.

Bu hareket son yıllarda beyaz üstünlüğünü (White Supremacy) simgelemek için kullanılıyor. Hareketi yaparken üç parmak beyazın (White) baş harfi olan W’yi oluştururken, başparmak ve işaret parmağı ise ‘Güç’ün (Power) baş harfi olan P’yi simgelediği ifade ediliyor.

Avustralyalı beyaz üstünlüğü savunan terörist Brenton Tarrant, Yeni Zelanda’daki camilerde düzenlediği silahlı saldırı sonrası mahkeme salonunda bu işareti yapmıştı.