Dünya Kupası'nda sürprizlerin gecesi. 12 gol, 1 kırmızı kart ve Yeşil Burun Adaları'nın tarihi performansı

"Matadorlar"a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Lamine Yamal, 21 ve 24. dakikalarda Oyarzabal ile 49. dakikada kendi kalesine Tambakti kaydetti.

Bu skorun ardından İspanya, H Grubu'ndaki puanını 4'e yükseltti ve liderlik koltuğunda yer aldı. Suudi Arabistan ise 1 puanla dördüncü basamakta yer buldu.