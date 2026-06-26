Dünya Kupası'nda sürprizlerin gecesi. 6 maç, 16 gol ve son 32'deki ilk eşleşmeler
26.06.2026 10:17
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan üçüncü hafta maçlarıyla devam ederken, son 32 turu eşleşmeleri de netleşiyor.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, üçüncü hafta maçlarıyla hız kesmeden devam ediyor.
FİLDİŞİ SAHİLİ KAZANDI, TUR ATLADI
E Grubu'nda TSİ 23.00'te oynanan maçta Curaçao ile Fildişi Sahili karşı karşıya geldi.
Philadelphia'daki Lincoln Financial Field'da oynanan müsabakada kazanan taraf, 2-0'lık skorla Fildişi Sahili oldu.
Afrika ekibine galibiyeti getiren golleri 7 ve 64. dakikalarda Nicolas Pepe kaydetti.
Bu skorun ardından Fildişi Sahili, puanını 6'ya yükseltti ve ikinci sırada yer alarak son 32 turuna yükseldi. Curaçao ise 1 puanda kaldı ve turnuvaya veda etti.
EKVADOR SÜRPRİZİ YAPTI, ALMANYA'YI DEVİRDİ
E Grubu'nun bir diğer maçında Ekvador ile Almanya kozlarını paylaştı.
TSİ 23.00'te East Rutherford'daki MetLife Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan taraf, 2-1'lik skorla Ekvador oldu.
Güney Amerika ekibine galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Angulo ve 77. dakikada Plata kaydetti. Almanya'nın tek sayısı ise 2. dakikada Leroy Sane'den geldi.
Bu skorun ardından daha önce son 32'yi garantilemiş olan Almanya, 6 puanla grup lideri olarak üçüncü haftayı tamamladı. Ekvador ise puanını 4'e yükselterek en iyi üçüncüler arasında bulundu ve adını son 32'ye yazdırdı.
JAPONYA VE İSVEÇ YENİŞEMEDİ AMA SON 32'YE ÇIKTI
F Grubu'nda ise Japonya ile İsveç, TSİ 02.00'de karşı karşıya geldi.
Arlington'daki AT&T Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Japonya, 56. dakikada Maeda ile 1-0 öne geçti. İsveç, 62. dakikada Elanga ile eşitliği sağladı.
Bu skorun ardından Japonya, puanını 5'e yükseltti ve ikinci sırada yer alarak son 32'ye yükseldi. İsveç ise 4 puanla üçüncü sırada yer buldu ve en iyi üçüncülerden biri olmayı garantileyerek son 32 turuna adını yazdırdı.
HOLLANDA SÜRPRİZE İZİN VERMEDİ
F Grubu'nun bir diğer maçında ise Tunus ile Hollanda, TSİ 02.00'de karşılaştı.
Kansas City'deki Arrowhead Stadı'nda oynanan müsabakada kazanan taraf, 3-1'lik skorla Hollanda oldu.
"Portakallar"a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada kendi kalesini Skhiri, 7. dakikada Brobbey ve 32. dakikada van Hecke kaydetti. Tunus'un tek sayısı ise 54. dakikada Mastouri'den geldi.
Bu skorun ardından Hollanda, puanını 7 yaptı ve grubunu lider olarak tamamlayıp son 32 turuna adını yazdırdı. Puansız Tunus ise turnuvaya veda etti.
MİLLİLER 3 PUANLA VEDA ETTİ
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçında turnuvanın ev sahiplerinden ABD ile TSİ 05.00'te karşı karşıya geldi.
Los Angeles Stadı'nda oynanan müsabaka, millilerin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
A Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Arda Güler, 31. dakikada Orkun Kökçü ve 90+8. dakikada Kaan Ayhan kaydetti. ABD'nin sayıları ise 3. dakikada Trusty ve 49. dakikada Berhalter'den geldi.
Bu skorun ardından daha önce turnuvaya vedası kesinleşmiş olan ay-yıldızlılar, grubu 3 puanla tamamladı. ABD ise 6 puanla lider olarak son 32 turuna yükseldi.
ABD, son 32 turunda Bosna Hersek ile kozlarını paylaşacak.
PARAGUAY İLE AVUSTRALYA YENİŞEMEDİ
D Grubu'nun bir diğer maçında ise Paraguay ile Avustralya karşı karşıya geldi.
Santa Clara'daki Levi's Stadyumu'nda oynanan müsabaka başladığı gibi 0-0 sonuçlandı.
Bu skorun ardından Avustralya, grubu 4 puanla ikinci sırada tamamladı ve son 32 turuna adını yazdırdı. Paraguay ise 4 puanla üçüncü sırada yer alarak en iyi üçüncüler sıralamasını beklemeye geçti.
ŞU ANA KADAR BELLİ OLAN SON 32 EŞLEŞMELERİ
Güney Afrika-Kanada
Fas-Hollanda
Brezilya-Japonya
ABD-Bosna Hersek