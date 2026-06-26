Dünya Kupası'nda sürprizlerin gecesi. 6 maç, 16 gol ve son 32'deki ilk eşleşmeler

F Grubu'nun bir diğer maçında ise Tunus ile Hollanda, TSİ 02.00'de karşılaştı.

Kansas City'deki Arrowhead Stadı'nda oynanan müsabakada kazanan taraf, 3-1'lik skorla Hollanda oldu.

"Portakallar"a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada kendi kalesini Skhiri, 7. dakikada Brobbey ve 32. dakikada van Hecke kaydetti. Tunus'un tek sayısı ise 54. dakikada Mastouri'den geldi.

Bu skorun ardından Hollanda, puanını 7 yaptı ve grubunu lider olarak tamamlayıp son 32 turuna adını yazdırdı. Puansız Tunus ise turnuvaya veda etti.