Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin ile turnuvanın sürpriz ekiplerinden İsviçre, çeyrek finalde karşılaştı.

Kansas City Stadı'nda oynanan müsabakada kazanan taraf, 3-1'lik skorla Arjantin oldu.

"Tangocular" 112. dakikada Julian Alvarez ve 120+1. dakikada Lautaro Martinez'in attığı gollerle 3-1'i buldu.

Bu sonucun ardından Arjantin, yarı finale yükseldi. İsviçre ise organizasyona veda etti.