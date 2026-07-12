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Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

12.07.2026 06:46

NTV - Haber Merkezi

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final etabı tamamlandı ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu
NTV

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son viraja girildi. Çeyrek final etabı, oynanan maçların ardından tamamlandı ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

FRANSA NET SKORLA KAZANDI 1
Reuters

FRANSA NET SKORLA KAZANDI

Çeyrek final etabının ilk maçında Fransa ile Fas karşı karşıya geldi.

 

Fransa, Kylian Mbappe ve Ousmane Dembele'nin golleriyle rakibini 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

İSPANYA YİNE SON DAKİKADA GÜLDÜ 2
Reuters

İSPANYA YİNE SON DAKİKADA GÜLDÜ

Çeyrek finale Mikel Merino'nun son dakika golüyle çıkan İspanya ile turnuvanın ev sahiplerinden ABD'yi 4-1 mağlup ederek yükselen Belçika kozlarını paylaştı.

 

İspanya, karşılaşmadan 2-1'lik üstünlükle ayrılırken galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Fabian Ruiz ile 88. dakikada Mikel Merino kaydetti.

 

Bu skorun ardından "Matadorlar" adını yarı finale yazdırdı.

İNGİLTERE, UZATMADA YARI FİNALE ÇIKTI 3
Reuters

İNGİLTERE, UZATMADA YARI FİNALE ÇIKTI

Brezilya'yı eleyerek önemli bir sürprizle çeyrek finale gelen Norveç ile turnuvanın ev sahiplerinden Meksika'yı zorlu mücadele sonrası yenerek çeyrek finale çıkan İngiltere karşılaştı.

 

90 dakikası 1-1 biten maçta 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynandı.

 

93. dakikada öne geçen İngiltere, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve yarı finale yükseldi.

 

İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri Jude Bellingham kaydetti.

MESSI VE ARKADAŞLARI, UZATMADA 4
Reuters

MESSI VE ARKADAŞLARI, UZATMADA

2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin ile turnuvanın sürpriz ekiplerinden İsviçre, çeyrek finalde karşılaştı.

 

Kansas City Stadı'nda oynanan müsabakada kazanan taraf, 3-1'lik skorla Arjantin oldu.

 

"Tangocular" 112. dakikada Julian Alvarez ve 120+1. dakikada Lautaro Martinez'in attığı gollerle 3-1'i buldu.

 

Bu sonucun ardından Arjantin, yarı finale yükseldi. İsviçre ise organizasyona veda etti.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ VE MAÇ TARİHLERİ 5
Reuters

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ VE MAÇ TARİHLERİ

Çeyrek final etabının tamamlanmasının ardından yarı final eşleşmeleri şöyle oluştu:

 

Fransa-İspanya

Arjantin-İngiltere

 

Fransa-İspanya maçı, 14 Temmuz Salı günü TSİ 22.00'de oynanacak.

 

Arjantin-İngiltere müsabakası ise 15 Temmuz Çarşamba günü TSİ 22.00'de oynanacak.