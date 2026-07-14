Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. Fransa ile İspanya karşı karşıya

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Fransa'yı çok iyi incelediklerini ve iki takımın da olağanüstü yeteneklere sahip olduğunu söyledi.

65 yaşındaki teknik adam, takımını Fransa karşısında favori görüp görmediği yönündeki soruya, "Tıpkı diğer yarı finalde olduğu gibi, burada da iki büyük milli takım karşı karşıya geliyor. Favori olup olmamak. İnsanların neden bu baskı meselesinden bahsetmek istediklerini gerçekten anlamıyorum, bunu tüm kalbimle söylüyorum. Baskı, bizim kendimize, ülkemize ve halkımıza karşı duyduğumuz sorumluluktur. Başka bir şey değil." yanıtını verdi.