Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. Fransa ile İspanya karşı karşıya
14.07.2026 10:00
2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile İspanya kozlarını paylaşacak.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ederken, yarı final maçları da geldi çattı.
Fransa ile İspanya, Arlington'da TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.
Kazanan ekip, finalde Arjantin-İngiltere eşleşmesinin kazananıyla kozlarını paylaşacak.
LUIS DE LA FUENTE: "GERÇEKTEN ANLAMIYORUM"
İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Fransa'yı çok iyi incelediklerini ve iki takımın da olağanüstü yeteneklere sahip olduğunu söyledi.
65 yaşındaki teknik adam, takımını Fransa karşısında favori görüp görmediği yönündeki soruya, "Tıpkı diğer yarı finalde olduğu gibi, burada da iki büyük milli takım karşı karşıya geliyor. Favori olup olmamak. İnsanların neden bu baskı meselesinden bahsetmek istediklerini gerçekten anlamıyorum, bunu tüm kalbimle söylüyorum. Baskı, bizim kendimize, ülkemize ve halkımıza karşı duyduğumuz sorumluluktur. Başka bir şey değil." yanıtını verdi.
DESCHAMPS: "HEYECAN VERİCİ OLACAK"
Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, hücum kalitelerine bakıldığında İspanya ile heyecan verici bir maç oynayacaklarını dile getirdi.
Deneyimli teknik adam, İspanya'yı favori görüp görmediği sorusuna, "Evet, onaylıyorum. Luis ve takımı üzerinde bir baskı kurmak istemiyorum ama o da insanların İspanya'dan çok şey beklediğini iyi biliyor ama İspanya hücum etmeyi de çok iyi biliyor, savunmayı da çok iyi yapıyor. Çünkü 6 maçta sadece bir gol yediler. İki takımın hücumdaki kalitesi göz önüne alındığında heyecan verici bir maç olacak." cevabını verdi.
YAMAL: "ÇOK GÜZEL BİR MAÇ"
İspanya Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Lamine Yamal, büyük maçların gol atmak için her zaman özel olduğunu belirterek, Dünya Kupası'na bunun için geldiğini söyledi.
Son Avrupa şampiyonu olduklarını ve hiçbir takımdan çekinmediklerini belirten Yamal, "Seyirci için, İspanyollar için, Fransızlar için çok güzel bir maç. Bence herkesin Dünya Kupası'nda görmek isteyeceği maçlardan biri. Her iki takımın da anları olacağı bir maç olacak. İki takım da hücum edecek, ikimiz de elimizdekilerle savunma yapmaya çalışacağız ama kesinlikle çok başa baş bir maç olacak." diye konuştu.
RABIOT: "YAMAL İÇİN ÖZEL PLANIMIZ YOK"
Fransa Milli Takımı oyuncusu Adrien Rabiot, 2026 Dünya Kupası'nda Fransa ile oynayacakları yarı finalde Lamine Yamal için özel bir planları olmadığını, İspanya Milli Takımı'na odaklandıklarını söyledi.
Dallas kentindeki SMU Tesisleri'nde düzenlenen medya gününde soruları yanıtlayan 31 yaşındaki futbolcu, İspanyol yıldız Lamine Yamal'a karşı özel bir planları olup olmadığı yönündeki soruya, "Hayır, Yamal'a karşı özel bir planımız yok. Biz tek bir oyuncuya odaklanmak yerine İspanya takımına odaklanıyoruz. Onların her seviyede tehlikeli olduklarını biliyoruz. Yamal ya da diğerleri, topa sahip olma konusunda, ceza sahasına yakın alanlara atak yapmada ve kombine oyunlarda etkililer. Bu yüzden bireysel bir performanstan ziyade bu takım ayarlarına odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum." yanıtını verdi.