Dünya Kupası'ndaki büyük sürpriz, bahisçiyi yıktı. 1 milyon dolar dakikalar içinde uçtu gitti

Yeşil Burun Adaları Teknik Direktörü Pedro Leitao Brito, İspanya maçı sonrası "Bu, ülkemiz için her şey demekti. Her zaman ülşkemizi, takımımızı herkesin görmesini istediğimizi söyledik ve cesaret gösterdik. Bu da ülkemizin direnç göstermesi ve zorlukların üstesinden gelme çabasıyla paralel." ifadelerini kullanmıştı.