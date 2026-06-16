Dünya Kupası'ndaki büyük sürpriz, bahisçiyi yıktı. 1 milyon dolar dakikalar içinde uçtu gitti
16.06.2026 12:32
FIFA Dünya Kupası'nda İspanya'nın Yeşil Burun Adaları ile berabere kaldığı maç, futbolseverlerin gündeminde...
2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu ilk hafta maçında İspanya ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geldi.
Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumu'ndaki müsabakada mutlak favori olarak gösterilen son Avrupa şampiyonu İspanya, rakibiyle yenişemedi ve karşılaşma 0-0'lık skorla sonuçlandı.
1 MİLYON DOLARLIK BAHİS
Birçok futbolseveri şaşırtan bu netice sonrası dikkat çeken bir olay yaşandı.
Yurt dışında bir bahisçi, İspanya'nın mücadeleden galibiyetle ayrılacağına dair 1 milyon dolarlık bahis yaptı.
BAHİSÇİ YIKILDI, 1 MİLYON DOLAR ERİDİ GİTTİ
İspanya'nın yüzde 92 oranında kazanacağı tahmin edilen karşılaşmanın berabere bitmesi bahisçiyi adeta yıktı.
Bahisçi, "Matadorlar"ın Yeşil Burun Adaları'nı mağlup etmesi durumunda 86 bin dolar kazanacaktı.
BİR BAŞKA BAHİSÇİ SERVET KAZANDI
Öte yandan bir başka bahisçinin ise İspanya'nın mücadeleden galibiyetle ayrılamayacağına 427 bin dolarlık bahis yaptığı ve 4 milyon 700 bin dolardan daha fazla bir kazanç sağladığı görüldü.
"ÜLKEMİZ İÇİN HER ŞEYDİ"
Yeşil Burun Adaları Teknik Direktörü Pedro Leitao Brito, İspanya maçı sonrası "Bu, ülkemiz için her şey demekti. Her zaman ülşkemizi, takımımızı herkesin görmesini istediğimizi söyledik ve cesaret gösterdik. Bu da ülkemizin direnç göstermesi ve zorlukların üstesinden gelme çabasıyla paralel." ifadelerini kullanmıştı.