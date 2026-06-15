Dünya Kupası'ndaki ilk maçta 5 yedi, 24 saat geçmeden görevden alındı

15.06.2026 15:18

NTV - Haber Merkezi

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda henüz ilk hafta maçları sonuçlanmadan ilk teknik direktör ayrılığı gerçekleşti.

Dünya Kupası'ndaki ilk maçta 5 yedi, 24 saat geçmeden görevden alındı
Reuters

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan ilk hafta maçlarıyla devam ederken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

 

F Grubu'nda yer alan Tunus, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında İsveç ile karşı karşıya geldi.

 

Monterrey'deki BBVA Stadyumu'nda oynanan müsabaka, İsveç'in 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

İSVEÇ FARKLI BAŞLADI 1
Reuters

İSVEÇ FARKLI BAŞLADI

İsveç'e galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Isak, 59. dakikada Gyökeres, 84. dakikada Svanberg, 7 ve 90+6. dakikalarda Ayari kaydetti. Tunus'un tek sayısı ise 43. dakikada Rekik'ten geldi.

 

Bu skorun ardından İsveç, F Grubu'na 3 puanla başladı ve liderlik koltuğunda yer aldı. Tunus ise puansız başlangıç yapmış oldu.

24 SAAT GEÇMEDEN AYRILIK GELDİ 2
Reuters

24 SAAT GEÇMEDEN AYRILIK GELDİ

Karşılaşma sonrası Tunus Milli Takımı'nda dikkat çeken bir karar alındı. Tunus Futbol Federasyonu, İsveç'e karşı alınan 5-1'lik yenilginin üstünden henüz 24 saat geçmeden teknik direktör Sabri Lamouchi ile yollarını ayırdı.

TUNUS'TAKİ PERFORMANSI 3
Reuters

TUNUS'TAKİ PERFORMANSI

Tunus'un başında 4'ü hazırlık, 1'i Dünya Kupası olmak üzere 5 maça çıkan Lamouchi; 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 0.80'lik puan ortalaması tutturdu.

 

Sabri Lamouchi; Tunus Milli Takımı ile ilk maçında Haiti'yi 1-0 yenerken, ikinci maçında Kanada ile 0-0 berabere kaldı. Ardından oynanan üç maçta Tunus, Avusturya'ya 1-0, Belçika'ya 5-0 ve İsveç'e 5-1 kaybetti.

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