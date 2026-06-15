Dünya Kupası'ndaki ilk maçta 5 yedi, 24 saat geçmeden görevden alındı
15.06.2026 15:18
2026 FIFA Dünya Kupası'nda henüz ilk hafta maçları sonuçlanmadan ilk teknik direktör ayrılığı gerçekleşti.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan ilk hafta maçlarıyla devam ederken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
F Grubu'nda yer alan Tunus, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında İsveç ile karşı karşıya geldi.
Monterrey'deki BBVA Stadyumu'nda oynanan müsabaka, İsveç'in 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
İSVEÇ FARKLI BAŞLADI
İsveç'e galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Isak, 59. dakikada Gyökeres, 84. dakikada Svanberg, 7 ve 90+6. dakikalarda Ayari kaydetti. Tunus'un tek sayısı ise 43. dakikada Rekik'ten geldi.
Bu skorun ardından İsveç, F Grubu'na 3 puanla başladı ve liderlik koltuğunda yer aldı. Tunus ise puansız başlangıç yapmış oldu.
24 SAAT GEÇMEDEN AYRILIK GELDİ
Karşılaşma sonrası Tunus Milli Takımı'nda dikkat çeken bir karar alındı. Tunus Futbol Federasyonu, İsveç'e karşı alınan 5-1'lik yenilginin üstünden henüz 24 saat geçmeden teknik direktör Sabri Lamouchi ile yollarını ayırdı.
TUNUS'TAKİ PERFORMANSI
Tunus'un başında 4'ü hazırlık, 1'i Dünya Kupası olmak üzere 5 maça çıkan Lamouchi; 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 0.80'lik puan ortalaması tutturdu.
Sabri Lamouchi; Tunus Milli Takımı ile ilk maçında Haiti'yi 1-0 yenerken, ikinci maçında Kanada ile 0-0 berabere kaldı. Ardından oynanan üç maçta Tunus, Avusturya'ya 1-0, Belçika'ya 5-0 ve İsveç'e 5-1 kaybetti.