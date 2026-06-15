Dünya Kupası'ndaki ilk maçta 5 yedi, 24 saat geçmeden görevden alındı

Tunus'un başında 4'ü hazırlık, 1'i Dünya Kupası olmak üzere 5 maça çıkan Lamouchi; 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 0.80'lik puan ortalaması tutturdu.

Sabri Lamouchi; Tunus Milli Takımı ile ilk maçında Haiti'yi 1-0 yenerken, ikinci maçında Kanada ile 0-0 berabere kaldı. Ardından oynanan üç maçta Tunus, Avusturya'ya 1-0, Belçika'ya 5-0 ve İsveç'e 5-1 kaybetti.