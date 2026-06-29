Dünya Kupası'ndaki mucizeye gölge düştü. Yeşil Burun Adaları'nın kaptanına cinsel saldırı suçlaması

İsmi açıklanmayan tercüman kadının, Yeşil Burun Adaları'nın Şili ile karşılaştığı maçın ardından takımın kaldığı otelde bir odaya çağrıldığını ancak profesyonel bir görev için orada olduğundan dolayı bu çağrıya kulak asmadığını söylediği aktarıldı.

Kadının verdiği ifadeye göre kısa süre sonra kapısı çalındı ve Mendes zorla odaya girdi. Tercüman kadın, Mendes'in kendisini boğazından tutarak darbettiğini, ısırdığını ve cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü.