Dünya Kupası'ndaki mucizeye gölge düştü. Yeşil Burun Adaları'nın kaptanına cinsel saldırı suçlaması
29.06.2026 13:21
2026 FIFA Dünya Kupası'nın en büyük sürprizlerinden birini yapan Yeşil Burun Adaları'nın başarısına gölge düşüren bir iddia gündeme geldi.
2026 FIFA Dünya Kupası tüm hızıyla devam ederken, turnuvanın sürpriz takımı Yeşil Burun Adaları'nın oluşturduğu peri masalına gölge düşüren bir olay yaşandı.
H Grubu'nda yer alan ve lider İspanya'nın ardından 3 puanla ikinci sırada yer alarak son 32 turuna adını yazdıran Yeşil Burun Adaları, tarihinde ilk kez katıldığı Dünya Kupası'nda adından söz ettirmeyi başarmıştı.
CİNSEL SALDIRI SUÇLAMASI
Ancak bu başarının ardından ortaya atılan iddia, futbol kamuoyunun gündemine oturdu.
Globo'nun haberine göre Yeşil Burun Adaları'nın kaptanı Ryan Mendes, cinsel saldırı suçlamasıyla karşı karşıya…
Türkiye'de daha önce Kayserispor, Karagümrük ve Kocaelispor formalarını terleten, şu anda ise Iğdır FK ile sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu, Yeni Zelanda'daki FIFA Series organizasyonunda Brezilyalı bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla suçlandı.
Kadının takım için tercüman olarak görevlendirildiği belirtildi.
SORUŞTURMA AÇILDI
Brezilyalı tercüman, Mendes'in Auckland'deki otel odasına zorla girdiğini ve kendisine saldırdığını iddia etti.
Ülke polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edilirken, otelin güvenlik kamerası görüntülerinin toplandığı ve adli inceleme sonuçlarının beklendiği kaydedildi.
"DARP, FİZİKİ ŞİDDET VE CİNSEL SALDIRI"
İsmi açıklanmayan tercüman kadının, Yeşil Burun Adaları'nın Şili ile karşılaştığı maçın ardından takımın kaldığı otelde bir odaya çağrıldığını ancak profesyonel bir görev için orada olduğundan dolayı bu çağrıya kulak asmadığını söylediği aktarıldı.
Kadının verdiği ifadeye göre kısa süre sonra kapısı çalındı ve Mendes zorla odaya girdi. Tercüman kadın, Mendes'in kendisini boğazından tutarak darbettiğini, ısırdığını ve cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü.
FOTOĞRAFLAR POLİSE TESLİM EDİLDİ
Brezilyalı tercümanın ağız, boyun, bacak ve vücudunun farklı bölgelerindeki yaralanma ve izlere ait fotoğraflarının polise teslim edildiği yazıldı.
Kadın, olay sonrası Yeşil Burun Adaları'ndan yetkili en az üç kişiye ulaşmaya çalıştığını ancak herhangi bir geri dönüş alamadığını söyledi.
FIFA DA DEVREDE
Öte yandan iddiaların gündeme gelmesiyle birlikte FIFA da devreye girdi. Brezilya basınındaki haberlerde FIFA'nın Yeni Zelanda yetkilileriyle temas halinde olduğu ve iddaların son derece ciddiye alındığını bildirdiği ifade edildi.