Dünya Kupası'ndaki mucizeye Iğdır FK, Trabzonspor ve Başakşehir imzası. Tarihi başarı, özel bir yolculuk

16.06.2026 14:45

NTV - Haber Merkezi

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2026 FIFA Dünya Kupası'nın şu ana kadarki en büyük sürprizine imza atan Yeşil Burun Adaları'nın yolculuğunda dikkat çeken ayrıntılar yer alıyor.

Dünya Kupası'ndaki mucizeye Iğdır FK, Trabzonspor ve Başakşehir imzası. Tarihi başarı, özel bir yolculuk
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan ilk hafta maçlarıyla devam ederken, İspanya-Yeşil Burun Adaları maçı büyük bir sürprize sahne oldu.

 

Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı ve taraflar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

IĞDIR FK'DAN MENDES KAPTAN 1
Reuters

IĞDIR FK'DAN MENDES KAPTAN

Kariyerini Iğdır FK'da sürdüren 27 yaşındaki kanat oyuncusu Ryan Mendes ise son Avrupa şampiyonu İspanya karşısında turnuvada ilk kez boy gösteren Yeşil Burun Adaları'nın kaptanı olarak sahada yer aldı.

40 YAŞINDAKİ KALECİDEN DEV PERFORMANS 2
Reuters

40 YAŞINDAKİ KALECİDEN DEV PERFORMANS

Yeşil Burun Adaları, 40 yaşındaki kalecisi Vozinha'nın da etkileyici performansıyla yıldızlar topluluğu İspanya ile 0-0 berabere kalarak Dünya Kupası'ndaki ilk puanını aldı ve tarihi başarıya imza attı.

TARİHİNDE İLK KEZ TURNUVAYA KATILDI 3
Reuters

TARİHİNDE İLK KEZ TURNUVAYA KATILDI

Yeşil Burun Adaları, ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez mücadele etme başarısı gösterdi.

TARİHİ BAŞARI, ÖZEL YOLCULUK 4
Reuters

TARİHİ BAŞARI, ÖZEL YOLCULUK

Afrika (CAF) Dünya Kupası elemelerinde D Grubu’nu 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle lider tamamlayan Yeşil Burun Adaları, turnuva biletini alarak tarih yazdı.

 

"Mavi Köpekbalıkları", Avrupa başta olmak üzere farklı kıtalarda forma giyen oyuncularının yer aldığı kadrosuyla Kamerun ve Angola gibi güçlü rakipleri geride bıraktı.

MAÇ SONUÇLARI 5
Reuters

MAÇ SONUÇLARI

Yeşil Burun Adaları, 2026 Dünya Kupası biletini şu sonuçlarla aldı:

 

Yeşil Burun Adaları-Angola: 0-0

 

Esvatini-Yeşil Burun Adaları: 0-2

 

Kamerun-Yeşil Burun Adaları: 4-1

 

Yeşil Burun Adaları-Libya: 1-0

 

Yeşil Burun Adaları-Mauritius: 1-0

 

Angola-Yeşil Burun Adaları: 1-2

 

Mauritius-Yeşil Burun Adaları: 0-2

 

Yeşil Burun Adaları-Kamerun: 1-0

 

Libya-Yeşil Burun Adaları: 3-3

 

Yeşil Burun Adaları-Esvatini: 3-0

IĞDIR FK, TRABZONSPOR VE BAŞAKŞEHİR 6
Reuters

IĞDIR FK, TRABZONSPOR VE BAŞAKŞEHİR

Trabzonspor'dan Wagner Pina ile yeni transfer Sidny Cabral, Başakşehir'de forma giyen Nuno da Costa, Iğdır FK'da oynayan Ryan Mendes ile Swansea Cityli Ricardo Santos, Yeşil Burun Adaları’nın en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.

 

Hücum hattında ise Rotterdam doğumlu Dailon Livramento, Kamerun ve Esvatini maçlarında attığı kritik gollerle ülke tarihine geçerek en önemli hücum silahı haline geldi.

KADRO 7
Reuters

KADRO

Kaleci: Carlos dos Santos (San Diego), Marcio Rosa (Montana 1921), Vozinha (Chaves)

 

Savunma: Sidny ‌Cabral (Trabzonspor), Diney Borges (Al Bataeh), Logan Costa (Villarreal), ⁠Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Kelvin Pires (SJK Seinajoki), ⁠Stopira (Torreense)

 

Orta saha: Telmo Arcanjo (Vitoria Guimaraes), Deroy Duarte (Ludogorets), Laros Duarte (Puskas Akademia), Joao Paulo Fernandes (Otelul Galati), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Kevin ‌Pina (FK Krasnodar), Yannick ​Semedo (Farense)

 

Forvet: Gilson Benchimol (Akron Tolyatti), Jovane Cabral (Estrela da Amadora), Dailon Livramento (Casa ‌Pia), Ryan Mendes (Iğdır FK), Nuno da Costa (​Başakşehir), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonia Nicosia), Helio Varela (Maccabi Tel Aviv)

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