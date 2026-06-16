Dünya Kupası'ndaki mucizeye Iğdır FK, Trabzonspor ve Başakşehir imzası. Tarihi başarı, özel bir yolculuk

Trabzonspor'dan Wagner Pina ile yeni transfer Sidny Cabral, Başakşehir'de forma giyen Nuno da Costa, Iğdır FK'da oynayan Ryan Mendes ile Swansea Cityli Ricardo Santos, Yeşil Burun Adaları’nın en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.

Hücum hattında ise Rotterdam doğumlu Dailon Livramento, Kamerun ve Esvatini maçlarında attığı kritik gollerle ülke tarihine geçerek en önemli hücum silahı haline geldi.