Dünya Kupası'ndaki olay ayyuka çıktı, Avrupa Parlamentosu devrede. "Soruşturulsun"

"Pazar günü alınan otomatik bir maçlık cezanın uygulanmasının askıya alınması kararı ışığında, FIFA üyesi olan tüm Avrupa Futbol Federasyonları'nın müdahale etmesinin ve FIFA'dan söz konusu karar alma süreçlerini soruşturmasını istemesinin zamanı geldiğini düşünüyoruz. FIFA'nın tüzüğü ve etik kuralları, üye federasyonların müdahale etmesi ve soruşturma talep etmesi için çok açık bir zemin sağlamaktadır."

"Siyasi tarafsızlık gerekliliği hem FIFA Tüzüğü'nde hem de Etik Kuralları'nda açıkça belirtilmiştir. FIFA Tüzüğü'nün 4(2) maddesi, 'FIFA'nın siyaset ve din konularında tarafsız kalması' ilkesini özetlemekte ve FIFA Etik Kuralları'nın 15. maddesi, tüm futbol yetkililerinin siyasi olarak tarafsız kalması gerektiğini ve ihlaller için ağır yaptırımlar öngördüğünü belirtmektedir. Üye federasyonların, kurallara uyulmasını ve kuralları ihlal edenlerin hesap vermesini sağlamada önemli bir rolü vardır. Bu bağlamda, Avrupa Parlamentosu üyelerinden ve Norveç Futbol Federasyonu'ndan gelen, Gianni Infantino'nun ABD Başkanı Trump ile olan bağlantılarına ilişkin soruşturma çağrılarına siz de sesinizi eklemenizi rica ediyoruz. Herhangi bir soruşturma; FIFA'nın, ABD Milli Takımı'nın bir üyesine uygulanan yasağı kaldırma kararı etrafındaki karar alma sürecini de incelemelidir."