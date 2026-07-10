Dünya Kupası'ndaki olay ayyuka çıktı, Avrupa Parlamentosu devrede. "Soruşturulsun"
10.07.2026 14:07
ABD ile Belçika arasında oynanan maç öncesi FIFA'nın aldığı kararın etkileri siyasi boyut kazandı ve Avrupa Parlamentosu devreye girdi.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ederken, beraberinde yaşanan olaylar da futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Son 16 turunda ABD ile Belçika arasında oynanacak olan kritik maç öncesi FIFA, ABD'nin hücum oyuncusu Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasını 1 yıl süreyle ertelemişti.
MAÇ 4-1 BİTTİ
Yaşananlar sonrası Balogun'un da ilk 11'de oynadığı maçta ABD, Belçika'ya 4-1 yenilerek Dünya Kupası'na veda etmişti.
VEKİLLERDEN MEKTUP
Bu olayın ardından Avrupa Parlamentosu'nun 72 üyesi, FIFA Başkanı Infantino ve kırmızı kart olayıyla ilgili Avrupa Birliği'nde yer alan ülkelerin futbol federasyonuna mektup yazdı.
SORUŞTURMA TALEBİ
Express'in haberine göre Balogun'un Belçika'ya karşı oynamasına izin verilmesine dair karar alma süreciyle ilgili endişelerini dile getiren Avrupa Parlamentosu vekillerinin turnuva ve Infantino için acil soruşturma başlatılması gerektiğini önerdi.
Vekillerin yazdığı mektupta şu ifadeler yer alıyor:
"SÜREÇ İNCELENMELİ"
"Pazar günü alınan otomatik bir maçlık cezanın uygulanmasının askıya alınması kararı ışığında, FIFA üyesi olan tüm Avrupa Futbol Federasyonları'nın müdahale etmesinin ve FIFA'dan söz konusu karar alma süreçlerini soruşturmasını istemesinin zamanı geldiğini düşünüyoruz. FIFA'nın tüzüğü ve etik kuralları, üye federasyonların müdahale etmesi ve soruşturma talep etmesi için çok açık bir zemin sağlamaktadır."
"Siyasi tarafsızlık gerekliliği hem FIFA Tüzüğü'nde hem de Etik Kuralları'nda açıkça belirtilmiştir. FIFA Tüzüğü'nün 4(2) maddesi, 'FIFA'nın siyaset ve din konularında tarafsız kalması' ilkesini özetlemekte ve FIFA Etik Kuralları'nın 15. maddesi, tüm futbol yetkililerinin siyasi olarak tarafsız kalması gerektiğini ve ihlaller için ağır yaptırımlar öngördüğünü belirtmektedir. Üye federasyonların, kurallara uyulmasını ve kuralları ihlal edenlerin hesap vermesini sağlamada önemli bir rolü vardır. Bu bağlamda, Avrupa Parlamentosu üyelerinden ve Norveç Futbol Federasyonu'ndan gelen, Gianni Infantino'nun ABD Başkanı Trump ile olan bağlantılarına ilişkin soruşturma çağrılarına siz de sesinizi eklemenizi rica ediyoruz. Herhangi bir soruşturma; FIFA'nın, ABD Milli Takımı'nın bir üyesine uygulanan yasağı kaldırma kararı etrafındaki karar alma sürecini de incelemelidir."
INFANTINO KARARI SAVUNMUŞTU
FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD Milli Takımı'nda forma giyen Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasının ertelemesi kararının "bağımsız ve özerk" bir şekilde alındığını savunmuştu.
Infantino açıklamasında, kararla ilgili tartışmaları ve yorumları gördüğünü belirterek, "FIFA'nın yargı organları bağımsızdır. Özerk olarak çalışırlar. FIFA Disiplin Talimatı'nı uygularlar ve davaları yürürlükteki yönetmeliklere ve önlerindeki somut gerçeklere göre karara bağlarlar. Onların bağımsızlığı, futbolun güvenirliği ve dürüstlüğü için esastır ve buna her zaman saygı duyulmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.
"TRUMP'TAN TELEFON ALDIM"
ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü doğrulayan Infantino, şunları kaydetmişti:
"Evet, ABD Başkanı ile FIFA Dünya Kupası ile ilgili konuları düzenli olarak görüşüyorum ve bu konuda Başkan Trump'tan bir telefon aldım; tıpkı dünyanın dört bir yanındaki devlet başkanlarından, hükümet yetkililerinden, futbol paydaşlarından ve iş dünyası yöneticilerinden birçok farklı konuda telefonlar aldığım gibi. Görüşmemiz sırasında, FIFA’nın bağımsız yargı organlarını içeren ve devam eden bir hukuki süreç olduğunu ve davanın zamanı geldiğinde yetkili kurullar tarafından karara bağlanacağını açıkladım. FIFA’nın sistemi bu şekilde işler ve bu benim her zaman savunacağım bir ilkedir."