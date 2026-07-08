Dünya Kupası'ndaki tarihi maç sonrası FIFA'ya şikayet. "Turnuvada şike var, bu hakemi soruşturun"
08.07.2026 12:48
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turunda oynanan Arjantin-Mısır maçı sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ederken, son 16 turu etabı da tamamlandı.
Çeyrek final mücadeleleri öncesi son 16'da oynanan maçlar arasında Arjantin ile Mısır arasındaki müsabaka dikkat çekmişti.
HAKEM, MAÇA DAMGA VURDU
Mısır, 2-0 öne geçtiği maçın son 15 dakikasında yediği gollerle sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrılmış ve turnuvaya veda etmişti. Arjantin ise adını çeyrek finale yazdırmıştı.
Karşılaşmanın hakemi François Letexier'in kararları, futbolseverlerin tartışma konusu olurken çarpıcı bir olay yaşandı.
FIFA'YA ŞİKAYET
TyC Sports'un haberine göre Mısır Futbol Federasyonu, Fransız hakem için FIFA'ya resmi şikayette bulundu.
"BU HAKEMİ SORUŞTURUN"
Haberin devamında federasyonun hatalı olduğu düşünülen kararların soruşturulmasını talep ettiği ifade edildi.
İKİ ÖNE ÇIKAN POZİSYON
Mısır cephesinin bu talebine yol açan pozisyonların 58. dakikada Ziko'nun golünün iptal edilmesi ve Arjantin'in attığı üçüncü golde Salah'a yapılan faul'ün VAR tarafından incelenmemesi olduğu kaydedildi.
"TURNUVADA GÖREV ALMASIN"
Mısır Futbol Federasyonu'nun hakem Letexier'in turnuvanın kalanında görev almamasını istediği de aktarıldı.
"TURNUVADA ŞİKE VAR"
Mısır Milli Takımı'ndan Mostafa Ziko, karşılaşmanın ardından verdiği flaş röportajda "Belki de dünya şampiyonunu yarışmada tutmak istediler. Belki de Messi, Dünya Kupası'nda kalsın istediler. Ülkeme döndüğümde Dünya Kupası'nı takip etmeyi bırakacağım. Çünkü bu turnuvada adalet yok. Hakem adil değildi. Haksızlık apaçık ortadaydı. Bu turnuvada şike yapıldığı kesin." ifadelerini kullandı.