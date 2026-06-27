Dünya Kupası'ndan elendi, gazetecilere öfke kustu. Marcelo Bielsa bağırarak tepki gösterdi
27.06.2026 10:28
2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elenen Uruguay'ın teknik direktörü Marcelo Bielsa, İspanya maçı sonrası konuştu.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürerken dikkat çeken olaylar da yaşanmaya devam ediyor.
H Grubu üçüncü maçında Uruguay ile İspanya karşı karşıya geldi.
TSİ 03.00'te başlayan ve Akron Stadı'nda oynanan müsabaka, İspanya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
"Matadorlar"a galibiyeti getiren golü 42. dakikada Alex Baena kaydetti.
Uruguay'da Canobbio, 90+5. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu skorun ardından puanını 7'ye yükselten İspanya, grup lideri olarak son 32'ye kaldı. Uruguay ise 2 puanda kalarak organizasyona veda etti.
Uruguay'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan kaleci Fernando Muslera, ikinci yarının başında oyundan alındı.
GAZETECİLERE ÖFKE KUSTU
Güney Amerika ekibinin teknik direktörü Marcelo Bielsa ise müsabaka sonrası kendisini flaş röportaj için bekleyen gazetecilere tepki gösterdi.
Saha kenarına gelen basın mensuplarına bağırarak "Hadi! Şimdi başlayalım" diyerek tepki gösterdi.
"BUNA ZATEN CEVAP VERDİM"
Öfkeli tavırları flaş röportajın ardından da devam eden Arjantinli çalıştırıcı, "Muslera, yediği gol nedeniyle kendisi oyundan çıkmak istedi." ifadelerini kullanırken sorunun tekrarlanmasının ardından "Buna zaten cevap verdim." diyerek çıkıştı.
"URUGUAY FUTBOLUNA HİÇBİR ŞEY BIRAKAMADIM"
Turnuvadaki performansı değerlendiren 70 yaşındaki teknik adam, "Bireysel yeteneklerden iyi bir takım oluşturamadım. Uruguay futboluna hiçbir şey bırakamadım. Dünya Kupası'na katılmamızın bir değeri yok. Copa America üçüncülüğünün bir değeri yok. Geride hiçbir şey bırakmamış olarak hatırlanacağım. Başarısızım." dedi.