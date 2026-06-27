Dünya Kupası'ndan elendi, gazetecilere öfke kustu. Marcelo Bielsa bağırarak tepki gösterdi

Turnuvadaki performansı değerlendiren 70 yaşındaki teknik adam, "Bireysel yeteneklerden iyi bir takım oluşturamadım. Uruguay futboluna hiçbir şey bırakamadım. Dünya Kupası'na katılmamızın bir değeri yok. Copa America üçüncülüğünün bir değeri yok. Geride hiçbir şey bırakmamış olarak hatırlanacağım. Başarısızım." dedi.