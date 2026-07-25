Dünya Kupası'nın fenomeniydi, bambaşka bir ülkeye transfer oldu
25.07.2026 15:46
2026 Dünya Kupası'nda fenomene dönüşen kaleci Vozinha yeni takımını buldu. 40 yaşındaki file bekçisi kariyerine yeni bir ülkede devam edecek.
2026 Dünya Kupası'nda fenomene dönüşen kaleci Vozinha'nın yeni takımı belli oldu.
Son olarak Portekiz'de kariyerine devam eden 40 yaşındaki file bekçisi, Şili'de futbol hayatını sürdürecek.
Turnuvanın sürpriz takımı Yeşil Burun Adaları'nda gösterdiği performansla dikkat çeken Vozinha,, sosyal medyada 50 binden 29,5 milyon takipçiye ulaşmıştı.
Dünya Kupası öncesinde Portekiz 2. Ligi'nde oynayan deneyimli kaleci, kariyerinin son döneminde Güney Amerika'nın köklü kulüplerinden Colo Colo'ya transfer oldu.
800 BİN DOLAR ALACAK
Şili Ligi'nde lider olan takımla 1 yıllık sözleşme imzalayan Vozinha, senelik 800 bin dolar kazanacak.
Tecrübeli eldivene kısa süre içinde taraftarlar önünde imza töreni düzenlenmesi bekleniyor.
Vozinha, İspanya ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından annesinin vize masrafları nedeniyle maça gelemediğini söylemişti.
Vozinha, "Zamanında yetiştiremedik. Onun burada olmasını isterdim." ifadelerini kullanmıştı.
DÜNYA KUPASI'NIN SÜRPRİZ KAHRAMANI
Portekiz ikinci liginde forma giyen 40 yaşındaki kaleci, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında İspanya karşısında yaptığı yedi kurtarışla turnuvanın en büyük sürprizlerinden birine imza attı.
Yaklaşık 530 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları, turnuvanın favorilerinden İspanya'dan puan alarak ülke tarihinin en önemli futbol sonuçlarından birini elde etti.
Bu performans, daha önce geniş kitleler tarafından tanınmayan Vozinha'yı kısa sürede küresel bir fenomene dönüştürdü.