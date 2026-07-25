Dünya Kupası'nın fenomeniydi, bambaşka bir ülkeye transfer oldu

Portekiz ikinci liginde forma giyen 40 yaşındaki kaleci, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında İspanya karşısında yaptığı yedi kurtarışla turnuvanın en büyük sürprizlerinden birine imza attı.

Yaklaşık 530 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları, turnuvanın favorilerinden İspanya'dan puan alarak ülke tarihinin en önemli futbol sonuçlarından birini elde etti.

Bu performans, daha önce geniş kitleler tarafından tanınmayan Vozinha'yı kısa sürede küresel bir fenomene dönüştürdü.