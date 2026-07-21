Dünya Kupası'nın kazananı tek değil, sanatçılara para yağdı. Shakira servetine servet kattı

İspanya ile Arjantin arasında oynanan Dünya Kupası finalinin devre arasında birçok sanatçı sahne aldı.



İspanya'nın kupayı müzesine götürdüğü gecede Madonna sonrası dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, müzik grubu BTS, Coldplay ve Shakira'nın yanı sıra dans şovlar da gösteride yer aldı.

Dev sanatçıların bu sahne şovları için ne kadar ücret aldığı ortaya çıktı. Shakira en çok kazancı elde eden isim oldu.