Dünya Kupası'nın kazananı tek değil, sanatçılara para yağdı. Shakira servetine servet kattı
21.07.2026 17:31
Dünya Kupası'nın final gecesinde sahne alan sanatçıların aldıkları ücret ortaya çıktı. Zirvede Shakira yer aldı.
YILDIZLARA PARA YAĞDI
İspanya ile Arjantin arasında oynanan Dünya Kupası finalinin devre arasında birçok sanatçı sahne aldı.
İspanya'nın kupayı müzesine götürdüğü gecede Madonna sonrası dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, müzik grubu BTS, Coldplay ve Shakira'nın yanı sıra dans şovlar da gösteride yer aldı.
Dev sanatçıların bu sahne şovları için ne kadar ücret aldığı ortaya çıktı. Shakira en çok kazancı elde eden isim oldu.
SERVETİNE SERVET KATTI
Sahne şovlarında en dikkat çeken isim olan Shakira, Dünya Kupası şarkısını da seslendirmişti.
49 yaşındaki dünyaca ünlü yıldıza 17,5 milyon euro ödeme yapıldı.
The Sun'ın verilerine göre; Shakira'yı en çok kazanan isimler arasında Justin Bieber ve Timothée Chalamet takip etti.
DİĞER SANATÇILARIN ALDIKLARI ÜCRETLER
Justin Bieber (14 milyon euro)
Timothée Chalamet (14 milyon euro)
Lisa (10,4 milyon euro
Kim Kardashian (9,3 milyon euro)
Madonna (4,6 milyon euro)
Brooklyn Beckham (1,2 milyon euro)
Susan Boyle (600 bin euro)
NELER YAŞANMIŞTI?
Saha içine kurulan platformda devre arası gösterisi düzenlenmişti. Özel şovda dünyaca ünlü sanatçı Madonna, Brezilyalı efsaneler Ronaldinho ve Ronaldo Nazario ile birlikte sahne almıştı.
Madonna sonrası dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, müzik grubu BTS, Coldplay ve Shakira'nın yanı sıra dans şovlar da gösteride yer almıştı.
Ayrıca kurallara göre 15 dakikayı geçmemesi gereken devre arası, 28 dakika sürmüştü.