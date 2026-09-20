Dünya, Mohamed Salah'ı konuşuyor. "Firavun, Galatasaray'ı tek başına yıktı"

Fransa'nın saygın spor gazetesi L'Equipe, Galatasaray'ın yaz döneminde yaptığı büyük transferlere ve güçlü kadrosuna rağmen Salah'ın klasının tüm planları altüst ettiğini yazdı.

Salah'ın hücumdaki kusursuz oyun görüşünü analiz eden gazete, Mısırlı oyuncunun Türkiye'de açık ara yılın transferi olduğunu tescilledi.