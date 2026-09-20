Dünya, Mohamed Salah'ı konuşuyor. "Galatasaray'ı tek başına yıktı"
20.09.2026 07:44
Son Güncelleme: 20.09.2026 12:26
Mohamed Salah'ın Trabzonspor formasıyla Galatasaray derbisinde yaptığı 3 gol - 1 asistlik resital, dünya spor basınını adeta salladı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında dün Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Papara Park'ta oynanan müsabaka, bordo-mavililerin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Noah Saviolo, 4, 44 ve 80. dakikalarda Mohamed Salah kaydetti.
Dünya basını, Trabzonspor'un zaferini Mohamed Salah özelinde gördü ve dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.
Salah'ı yakından takip eden İngiliz basını, galibiyeti sıcağı sıcağına duyurdu.
"ELİT SEVİYEDE DEVAM EDİYOR"
BBC, "34 yaşındaki Salah, Liverpool formasıyla tam 257 gol attıktan sonra gollerine Türkiye'de, Trabzonspor formasıyla aynı elit seviyede devam ediyor." vurgusunu yaptı.
The Sun, Salah'ın Türkiye ligine tamamen damga vurduğunu belirterek, derbideki hız patlamalarını Premier Lig'deki en parlak dönemlerine benzetti.
"TÜRKİYE'YE TAMAMEN ALIŞTI"
Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild de maçı hem teknik direktör Thomas Reis hem de Salah üzerinden duyurdu.
Gazete "Salah, Türkiye'ye tamamen alıştı" başlığını kullanarak Reis yönetimindeki bordo-mavili ekibin Salah liderliğinde ligin en korkutucu hücum hattına dönüştüğünü yazdı.
"DURDURULAMAZ SALAH"
İtalya'da yayın yapan Sky Italia, Salah'ın Serie A geçmişine (Fiorentina ve Roma) atıfta bulunarak oyuncunun yaş tanımaz fiziğine dikkat çekti.
Derbide attığı gollerin kalitesini "Mısırlı yıldız dev derbide Trabzonspor'u tek başına sırtladı, Galatasaray savunmasını çaresiz bıraktı" şeklinde yorumladı.
"PLANLARI BOZDU"
Fransa'nın saygın spor gazetesi L'Equipe, Galatasaray'ın yaz döneminde yaptığı büyük transferlere ve güçlü kadrosuna rağmen Salah'ın klasının tüm planları altüst ettiğini yazdı.
Salah'ın hücumdaki kusursuz oyun görüşünü analiz eden gazete, Mısırlı oyuncunun Türkiye'de açık ara yılın transferi olduğunu tescilledi.
"TRABZON'UN KRALI SALAH"
Marca gazetesi ise "Liverpool'dan gerçek bir efsane olarak ayrılan Mısırlı yıldız, Trabzonspor'un da kralı olmaya kararlı" manşetini yineledi.
Gazete, Salah'ın büyük maçları tek başına çözme yeteneğinin (Big Match Player) Türkiye'deki şampiyonluk yarışının çehresini tamamen değiştirdiğini yazdı.
"GALATASARAY'IN TAHTINI SARSTI"
Mısır basını da Salah'ı göklere çıkardı.
Kooora & Al Ahly TV maç yorumunda "Fazla beklemedi ve Galatasaray'ın tahtını sarstı" sözlerini kullandı.