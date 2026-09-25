Dünya, skandal gol sevincini konuşuyor. İsrailli futbolcu golü attı, kırmızı kart gördü

Avusturya, 43. dakikada Schmid'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. İsrail ise 55'te Abu Farkhi ile eşitliği sağladı. Ev sahibi ekip, 90'da Mwene ve 90+3. dakikada Kalajdzic ile skoru 3-1 yaptı.

Bu skorun ardından Avusturya, puanını 3'e yükselterek ilk maçlar sonunda liderlik koltuğuna oturdu. İsrail ise puansız olarak son sırada yer aldı.