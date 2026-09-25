Dünya, skandal gol sevincini konuşuyor. İsrailli futbolcu golü attı, kırmızı kart gördü
25.09.2026 10:32
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında Avusturya ile İsrail karşılaşırken, müsabakadaki gol sevinci dünya gündemine oturdu.
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında Avusturya ile İsrail kozlarını paylaştı.
Linz'deki Raiffeisen Arena'da oynanan maçta kazanan taraf, 3-1'lik skorla Avusturya oldu.
Avusturya, 43. dakikada Schmid'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. İsrail ise 55'te Abu Farkhi ile eşitliği sağladı. Ev sahibi ekip, 90'da Mwene ve 90+3. dakikada Kalajdzic ile skoru 3-1 yaptı.
Bu skorun ardından Avusturya, puanını 3'e yükselterek ilk maçlar sonunda liderlik koltuğuna oturdu. İsrail ise puansız olarak son sırada yer aldı.
KORNER DİREĞİYLE SEVİNÇ VE KIRMIZI KART
İsrail, 55. dakikada Abu Farkhi'nin golüyle beraberliği sağladı.
Gol sevincini önce takım arkadaşlarıyla yaşayan 20 yaşındaki futbolcu, daha sonra köşe gönderinin bulunduğu noktaya gitti.
Korner direğini yerinden çıkaran ve bilardo sopası gibi kullanarak sevinç yapan ancak daha sonrasında tüfekmiş gibi hareket eden Abu Farkhi, hakemin kendisine doğru gelmesiyle neye uğradığını şaşırdı.
52. dakikadan bir sarı kartı bulunan genç futbolcu, gol sevinci nedeniyle 56. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu kırmızı kart sonrası baskısını iyiden iyiye artıran Avusturya, 90 ve 90+6. dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.