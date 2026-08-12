Dünya, PSG-Aston Villa maçına damga vuran 17 yaşındaki devi konuşuyor. Futbolun yeni Lukaku'su Madjo
12.08.2026 23:06
Son Güncelleme: 12.08.2026 23:11
UEFA Süper Kupa final maçında PSG ile karşılaşan Aston Villa'nın 17 yaşındaki genç yıldız adayı, müsabakada adından fazlasıyla söz ettirdi.
Futbolda 51. UEFA Süper Kupa finalinde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile İngiliz ekibi Aston Villa karşılaştı.
Avusturya'nın Salzburg kentinde oynanan karşılaşmaya Aston Villa'nın 17 yaşındaki futbolcusu Madjo damga vurdu.
SÜPER KUPA'DA FİLELERİ SARSTI
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Madjo, rakip kale önündeki etkinliğiyle dikkat çekti.
İlk yarıda PSG kalesini 6 kez yoklama girişiminde bulunan futbolcu, 1 gol atma başarısı gösterdi.
Madjo ayrıca 42. dakikada ceza sahası içinde yaptığı bir vuruşta direği geçemedi.
YENİ LUKAKU BENZETMESİ
Futbol kamuoyunda Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku'ya benzetilen 1.93 boyundaki Madjo, güçlü fiziği ve ikili mücadelelerdeki başarısıyla büyük beğeni topladı.
2009 doğumlu İngiliz santrfor, Hollanda'da RFCU altyapısında yetişti ve 2023'ün aralık ayında Fransa temsilcisi Metz'in altyapısına transfer oldu.
2025 yazında Metz'in A Takımı'na yükselen Madjo, 12 Ocak 2026'da 12 milyon euro bonservis bedeliyle Aston Villa altyapısına katıldı.
Madjo, bu yaz teknik direktör Unai Emery'nin talebiyle A Takım'a çıktı.