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Dünya, PSG-Aston Villa maçına damga vuran 17 yaşındaki devi konuşuyor. Futbolun yeni Lukaku'su Madjo

12.08.2026 23:06

Son Güncelleme: 12.08.2026 23:11

Selim Başeğmezer

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UEFA Süper Kupa final maçında PSG ile karşılaşan Aston Villa'nın 17 yaşındaki genç yıldız adayı, müsabakada adından fazlasıyla söz ettirdi.

Dünya, PSG-Aston Villa maçına damga vuran 17 yaşındaki devi konuşuyor. Futbolun yeni Lukaku'su Madjo
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Futbolda 51. UEFA Süper Kupa finalinde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile İngiliz ekibi Aston Villa karşılaştı.

 

Avusturya'nın Salzburg kentinde oynanan karşılaşmaya Aston Villa'nın 17 yaşındaki futbolcusu Madjo damga vurdu.

SÜPER KUPA'DA FİLELERİ SARSTI 1
Reuters

SÜPER KUPA'DA FİLELERİ SARSTI

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Madjo, rakip kale önündeki etkinliğiyle dikkat çekti.

 

İlk yarıda PSG kalesini 6 kez yoklama girişiminde bulunan futbolcu, 1 gol atma başarısı gösterdi.

 

Madjo ayrıca 42. dakikada ceza sahası içinde yaptığı bir vuruşta direği geçemedi.

YENİ LUKAKU BENZETMESİ 2
Reuters

YENİ LUKAKU BENZETMESİ

Futbol kamuoyunda Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku'ya benzetilen 1.93 boyundaki Madjo, güçlü fiziği ve ikili mücadelelerdeki başarısıyla büyük beğeni topladı.

Dünya, PSG-Aston Villa maçına damga vuran 17 yaşındaki devi konuşuyor. Futbolun yeni Lukaku'su Madjo 3
Reuters

2009 doğumlu İngiliz santrfor, Hollanda'da RFCU altyapısında yetişti ve 2023'ün aralık ayında Fransa temsilcisi Metz'in altyapısına transfer oldu.

Dünya, PSG-Aston Villa maçına damga vuran 17 yaşındaki devi konuşuyor. Futbolun yeni Lukaku'su Madjo 4
Reuters

2025 yazında Metz'in A Takımı'na yükselen Madjo, 12 Ocak 2026'da 12 milyon euro bonservis bedeliyle Aston Villa altyapısına katıldı.

 

Madjo, bu yaz teknik direktör Unai Emery'nin talebiyle A Takım'a çıktı.

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