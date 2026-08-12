Dünya, PSG-Aston Villa maçına damga vuran 17 yaşındaki devi konuşuyor. Futbolun yeni Lukaku'su Madjo

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Madjo, rakip kale önündeki etkinliğiyle dikkat çekti.

İlk yarıda PSG kalesini 6 kez yoklama girişiminde bulunan futbolcu, 1 gol atma başarısı gösterdi.

Madjo ayrıca 42. dakikada ceza sahası içinde yaptığı bir vuruşta direği geçemedi.