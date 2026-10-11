Dünya yine Lionel Messi'yi konuşuyor. Şov yaptı, Ronaldo'ya göz kırptı

Nu Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Inter Miami'nin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 3 ve 39. dakikalarda Luis Suarez, 47 ile 60. dakikalarda ise Lionel Messi kaydetti.

Ligdeki gol sayısını 23 yapan Arjantinli yıldız, gol krallığı yarışında liderliğini sürdürürken Cristiano Ronaldo'nun 1000 gol hedefine de göz kırptı.