Dünya yine Lionel Messi'yi konuşuyor. Şov yaptı, Ronaldo'ya göz kırptı
11.10.2026 09:47
Inter Miami forması giyen Lionel Messi, takımının oynadığı DC United maçına damga vururken Cristiano Ronaldo'nun hedeflediği 1000 gol barajına da yaklaştı.
Arjantin Milli Takımı kariyerini geride kalan haftanın salı gününde noktalayan Lionel Messi, kulüp kariyerinde adından söz ettirmeye devam ediyor.
MLS'in 28. haftasında Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, DC United'ı ağırladı.
Nu Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Inter Miami'nin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 3 ve 39. dakikalarda Luis Suarez, 47 ile 60. dakikalarda ise Lionel Messi kaydetti.
Ligdeki gol sayısını 23 yapan Arjantinli yıldız, gol krallığı yarışında liderliğini sürdürürken Cristiano Ronaldo'nun 1000 gol hedefine de göz kırptı.
Messi, kariyerindeki 934. golü atarak 1000 gol hedefine adım adım ilerlemiş oldu. Ronaldo'nun ise 980 golü bulunuyor.
39 yaşındaki Messi'nin Inter Miami ile 31 Aralık 2028'e kadar sözleşmesi devam ediyor.