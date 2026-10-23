Dünyaca ünlü yıldız sahada, hırsız evinde. Şampiyonlar Ligi gecesinde olay
23.10.2026 12:26
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Como 1907-Manchester United maçı oynanırken, dünyaca ünlü yıldızın evine hırsız girdi.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes'in evine, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Como ile deplasmanda oynadıkları maç sırasında hırsız girdi.
Cheshire Polisi, kimliği belirsiz 3 şüpheliyle ilgili ihbar üzerine adrese gittiklerini ve evden çok sayıda eşyanın çalındığını tespit ettiklerini bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, olay sırasında Fernandes'in ailesinin evde olmadığı kaydedildi.
TEKNİK EKİBİ ELEŞTİRMİŞTİ
Portekizli futbolcu, Manchester United'ın 4-1 yenildiği maçın 66. dakikasında yerini Joshua Zirkzee'ye bırakmıştı.
Maçtan sonra teknik direktör Michael Carrick'in oyun planını eleştiren Fernandes, rakibe adam adama baskı yapmama kararının teknik heyetten geldiğini ve topu rakibe fazla bırakmanın karşı takımın öz güvenini artırdığını savunmuştu.
Taktiklerin yanlış olup olmadığı sorusuna Fernandes, "Bunu görmek benim değil, teknik direktörün ve ekibinin işi." yanıtını vermişti.
BRUNO FERNANDES'İN KARİYERİ
Futbolculuk hayatına Portekiz'de Infesta takımında başlayan Bruno Fernandes, 2004 yılında Boavista altyapısına gitmişti.
Yıllar boyu Boavista'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Fernandes, 2012 yazında 40 bin euro bonservis bedeliyle İtalya'nın Novara takımına gitti.
Novara'da sadece 1 sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Portekizli yıldız, 2013 yazında 2 milyon 500 bin euro bedelle Udinese'nin yolunu tuttu.
3 yıl boyunca Udinese'de forma giyen Fernandes, 2016 yazında satın alma opsiyonlu kiralık olarak Sampdoria'ya imza attı.
Daha sonra oyuncunun bonservisini 6 milyon euro karşılığında alan Sampdoria, aynı yaz döneminde Bruno Fernandes'i 9 milyon 700 bin euro karşılığında Sporting'e sattı.
Sporting'de gösterdiği performansla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çeken Fernandes, 2020'nin ocak ayında 65 milyon euro'ya Manchester United'a imza attı.