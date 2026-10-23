Dünyaca ünlü yıldız sahada, hırsız evinde. Şampiyonlar Ligi gecesinde olay

Futbolculuk hayatına Portekiz'de Infesta takımında başlayan Bruno Fernandes, 2004 yılında Boavista altyapısına gitmişti.

Yıllar boyu Boavista'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Fernandes, 2012 yazında 40 bin euro bonservis bedeliyle İtalya'nın Novara takımına gitti.

Novara'da sadece 1 sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Portekizli yıldız, 2013 yazında 2 milyon 500 bin euro bedelle Udinese'nin yolunu tuttu.

3 yıl boyunca Udinese'de forma giyen Fernandes, 2016 yazında satın alma opsiyonlu kiralık olarak Sampdoria'ya imza attı.

Daha sonra oyuncunun bonservisini 6 milyon euro karşılığında alan Sampdoria, aynı yaz döneminde Bruno Fernandes'i 9 milyon 700 bin euro karşılığında Sporting'e sattı.

Sporting'de gösterdiği performansla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çeken Fernandes, 2020'nin ocak ayında 65 milyon euro'ya Manchester United'a imza attı.