Dünyaca ünlü yıldız sahadayken evi soyuldu. "Bu hissi açıklamak çok zor"

"Evim soyuldu.

Alanımızın işgal edilmesinin yarattığı o hissi açıklamak çok zor. Büyük bir emek ve özveriyle inşa ettiğimiz şeylerin, her bir şeyi kazanmak için ne tür savaşlar verdiğimiz hakkında en ufak bir fikri olmayan biri tarafından alıp götürüldüğünü bilmek çok ağır.

Muhteşem geçmesi vaat edilen bir gece, sonuçta öfke, üzüntü ve hayal kırıklığı dolu bir geceye dönüştü.

Dünyada hiçbir maddi varlık ailemin hayatından, huzurundan ve esenliğinden daha değerli değildir. Onlar için eğer gerekirse, her şeye sıfırdan başlarım."