Dünyaca ünlü yıldız sahadayken evi soyuldu. "Bu hissi açıklamak çok zor"
15.10.2026 18:48
Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu 3-2 yendikleri maç sırasında evinin soyulduğunu açıklayan Antony, "Muhteşem geçmesi vaat edilen bir gece, sonuçta öfke, üzüntü ve hayal kırıklığı ile bitti" dedi.
Real Betis'in Brezilyalı yıldızı Antony, çarşamba gecesi Şampiyonlar Ligi'nde Porto karşısında 3-2'lik galibiyetin sevincini yaşarken polis tarafından verilen bir haberle şoke oldu.
1 asist yaparak galibiyete katkıda bulunan Brezilyalı futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile olayı duyurdu ve şu açıklamayı yaptı:
"BU HİSSİ AÇIKLAMAK ÇOK ZOR"
"Evim soyuldu.
Alanımızın işgal edilmesinin yarattığı o hissi açıklamak çok zor. Büyük bir emek ve özveriyle inşa ettiğimiz şeylerin, her bir şeyi kazanmak için ne tür savaşlar verdiğimiz hakkında en ufak bir fikri olmayan biri tarafından alıp götürüldüğünü bilmek çok ağır.
Muhteşem geçmesi vaat edilen bir gece, sonuçta öfke, üzüntü ve hayal kırıklığı dolu bir geceye dönüştü.
Dünyada hiçbir maddi varlık ailemin hayatından, huzurundan ve esenliğinden daha değerli değildir. Onlar için eğer gerekirse, her şeye sıfırdan başlarım."
AİLESİ ZARAR GÖRMEDİ
Olay gecesi Antony'nin ailesinin stadyumda maçı izliyor olması sayesinde fiziksel bir zarar görmedikleri belirtildi.
Antony çalınan eşyalar hakkında bilgi vermedi.
Polis ise bu olayın futbolcuların maç takvimlerini önceden takip eden, giriş-çıkış saatlerini ve güvenlik sistemlerini profesyonelce analiz eden organize bir hırsızlık çetesinin işi olduğu üzerinde duruyor.