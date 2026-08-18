Bayern'in ünlü yıldızı, ikinci kez sahada bayıldı. Musiala, kısa süreliğine bilincini kaybetti

Almanya Bundesliga'nın başlamasına kısa bir süre kala takımlar çalışmalarına devam ederken, son şampiyon Bayern Münih de hazırlık maçlarını sürdürüyor.

Dev kulüp, özel maçta Heidenheim ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı oynanırken, 61. dakikada Saibari'nin yerine oyuna dahil olan Jamal Musiala, futbolseverleri bir kez daha korkuttu.