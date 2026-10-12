Dünyanın en değerli takımları belli oldu. İlk 50'de iki Süper Lig devi var
12.10.2026 12:34
Son Güncelleme: 12.10.2026 12:45
Dünya futbolunda çarpıcı gelişmeler peş peşe yaşanırken, en değerli takımlar listesi de güncellendi.
Dünya futbol gündeminde öne çıkan birçok olay yaşanırken, en değerli takımlar sıralaması da belli oldu.
Transfermarkt'ın piyasa değerlerini güncellemesinin ardından dünyanın en değerli takımları listesi de netleşti.
İlk 50 sırada iki Türk takımı yer alırken, 100 takım arasında Süper Lig'den dört ekip yer aldı.
ZİRVEDE REAL MADRİD VAR
Listenin ilk sırasında 1 milyar 500 milyon euro'luk değeriyle Real Madrid yer alırken, aynı değerdeki Manchester City ikinci basamakta bulundu.
1 milyar 380 milyon euro'luk değeriyle Arsenal üçüncü olurken, Paris Saint-Germain (PSG) de 1 milyon 360 milyon euro'luk piyasa değeriyle dördüncü sırada yer aldı. Barcelona ise 1 milyar 300 milyon euro değeriyle beşinci sırada.
TÜRK TAKIMLARININ İLK SIRASI GALATASARAY'IN
Türk takımları arasında sıralamada en üstte Galatasaray yer aldı. Sarı-kırmızılılar, 381 milyon 500 bin euro'luk değeriyle ilk 50 takım arasından 37. basamakta yer buldu.
BEŞİKTAŞ 50. SIRADA
Galatasaray'ı ise Beşiktaş takip etti. Siyah-beyazlılar, 273 milyon 500 bin euro'luk piyasa değeriyle 50. sırada yer aldı.
FENERBAHÇE'NİN YERİ
Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3 sıra geriden takip etti. Sarı-lacivertliler, 261 milyon 200 bin euro'luk piyasa değeriyle 53. basamakta bulundu.
TRABZONSPOR İLK 100'DE
Trabzonspor ise 184 milyon 300 bin euro'luk değeriyle 76. sırada yer bularak ilk 100 içine girdi.