Dünyanın en değerli takımları belli oldu. İlk 50'de iki Süper Lig devi var

Listenin ilk sırasında 1 milyar 500 milyon euro'luk değeriyle Real Madrid yer alırken, aynı değerdeki Manchester City ikinci basamakta bulundu.

1 milyar 380 milyon euro'luk değeriyle Arsenal üçüncü olurken, Paris Saint-Germain (PSG) de 1 milyon 360 milyon euro'luk piyasa değeriyle dördüncü sırada yer aldı. Barcelona ise 1 milyar 300 milyon euro değeriyle beşinci sırada.