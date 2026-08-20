Dünyanın en iyi golcüleri açıklandı, ilk 10'da Türkiye'den tek isim var

Osimhen için yapılan değerlendirmede, "Dünyada neredeyse hiç kimse onun kadar yüksek kaliteli şut yeteneğine sahip değil. Fiziksel beceri ve çevre farkındalığı bir araya getiren, dünyadaki diğer 9 numaralardan neredeyse hiçbirine benzemeyen, inanılmaz derecede yetenekli bir golcü olmaya devam ediyor." denildi.