Dünyanın en iyi golcüleri açıklandı, ilk 10'da Türkiye'den tek isim var
20.08.2026 16:50
Dünya futbolunda aktif olarak yer alan en iyi santrforlar açıklandı, Süper Lig'den tek isim yer aldı.
Dünyada 2026 yılının en iyi santrforları belli oldu.
ESPN'in derlediği 20 kişilik listede Avrupa dışında 3 futbolcu yer alırken, Türkiye'den tek golcü ilk 10'a dahil oldu.
TÜRKİYE'DEN BİR TEK OSIMHEN VAR
Listenin zirvesinde Harry Kane bulunurken, Galatasaraylı Victor Osimhen 9. basamakta yer aldı.
"İNANILMAZ DERECEDE YETENEKLİ"
Osimhen için yapılan değerlendirmede, "Dünyada neredeyse hiç kimse onun kadar yüksek kaliteli şut yeteneğine sahip değil. Fiziksel beceri ve çevre farkındalığı bir araya getiren, dünyadaki diğer 9 numaralardan neredeyse hiçbirine benzemeyen, inanılmaz derecede yetenekli bir golcü olmaya devam ediyor." denildi.
DÜNYANIN EN İYİ GOLCÜLERİ
İşte ESPN'in hazırladığı listeye göre dünyanın en iyi golcüleri:
20 - Alexander Sörloth (Atletico Madrid)
19 - Viktor Gyökeres (Arsenal)
18 - Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)
17 - Donyell Malen (Roma)
16 - Marcus Thuram (Inter)
15 - Antoine Griezmann (Orlando City)
14 - Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)
13 - Robert Lewandowski (Chicago Fire)
12 - Ollie Watkins (Aston Villa)
11 - Igor Thiago (Brentford)
10 - Hugo Ekitike (Liverpool)
9 - Victor Osimhen (Galatasaray)
8 - Joao Pedro (Chelsea)
7 - Kai Havertz (Arsenal)
6 - Lautaro Martinez (Inter)
5 - Julian Alvarez (Atletico Madrid)
4 - Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain)
3 - Erling Haaland (Manchester City)
2 - Kylian Mbappe (Real Madrid)
1 - Harry Kane (Bayern Münih)