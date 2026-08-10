Dünyanın en zengin üçüncü kişisi futbol dünyasına giriyor, kulübün hissesini alacak
10.08.2026 14:36
Amazon kurucusu Jeff Bezos, Premier Lig devinin 3'te 1'ini satın almaya hazırlanıyor.
Premier Lig devi Liverpool'un yüzde 30'luk kısmı satılıyor.
Amazon kurucusu Jeff Bezos ve Facebook'un kurucu ortaklarından Eduardo Saverin'in içinde olduğu konsorsiyum kulübün yeni ortakları olacak.
Bezos'un da içinde yer aldığı bir konsorsiyum, Liverpool'un yaklaşık 3'te 1'lik hissesini satın almak için anlaşmak üzere.
Yaklaşık 6 milyar dolarlık yatırım için resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
DÜNYANIN EN ZENGİN ÜÇÜNCÜ İSMİ
Forbes verilerine göre; Bezos, Temmuz ayında Page'in kurucu ortağı Sergey Brin'i (tahmini serveti: 269 milyar dolar) geride bırakarak, tahmini 278 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin üçüncü kişisi olmuştu.
Liverpool Futbol Kulübü; Fenway Sports Group olarak John Henry, Tom Werner ve Michael Gordon tarafından yönetiliyordu.
Premier Lig'de 35 yıldır mücadele eden İngiliz devinin güncel kadro değeri 979 milyar 500 milyon TL.