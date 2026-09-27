Dünyanın gözü bu maçtaydı. İrlanda'dan İsrail'e karşı tarihi protesto

Öte yandan İrlanda Milli Takımı'nın kalecisi Gavin Bazunu, İsrail ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçlarında forma giymeme kararı aldığını açıklamıştı.

Bazunu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Ülkemi temsil etmek benim için her şey demek. Takım arkadaşlarıma, menajere, ekibine ve İrlanda halkına son derece büyük saygı duyuyorum. Ancak kolayca almadığım bir karara vardım. Güçlü bir inanca sahip bir insanım ve karakterli, ilkeli biri olmak için elimden geleni yapıyorum. Bu nedenle İsrail'e karşı yakın zamanda oynanacak maçlara katılmanın yanlış olacağını düşünüyorum." sözlerini sarf etmişti.

24 yaşındaki kaleci, "Kararım tamamen masum insanların öldürülmesinin yanlış olduğuna dair kişisel inancıma dayanıyor. Tutumumun İsrail halkına veya Yahudi toplumuna karşı olmadığını, bölgedeki zulümlere karşı olduğunu belirtmek benim için önemli." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bazunu, "Hayatta daha büyük bir şey uğruna duruş sergileme fırsatı çok nadir gelir ve bunun da onlardan biri olduğuna kesinlikle inanıyorum." diyerek sözlerini tamamlamıştı.