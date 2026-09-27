Dünyanın gözü bu maçtaydı. İrlanda'dan İsrail'e karşı tarihi protesto
27.09.2026 22:16
Uluslar Ligi'nde oynanan İsrail-İrlanda maçının seremonisinde İrlanda Cumhuriyeti oyuncuları tarihi bir protesto sergiledi.
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 2. maçında İsrail ile İrlanda karşı karşıya geldi.
Macaristan'ın Debrecen şehrindeki Nagyerdei Stadyumu'nda oynanan müsabakada başlama düdüğünden önce tarihi anlar yaşandı.
İrlanda Cumhuriyeti oyuncuları, İsrail milli marşının okunduğu esnada yere bakarak rakibini protesto etti.
İrlandalı futbolcuların bu protestosu, kısa süre içinde futbol kamuoyunun gündemine oturdu.
Ayrıca İrlandalı futbolcular, İsrail'e karşı oynanan maça Gazze'deki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin anısına siyah kol bandıyla çıktı.
NE OLMUŞTU?
İrlanda Futbol Federasyonu (FAI) Başkanı David Courell, düzenlediği basın toplantısında, İrlanda Milli Futbol Takımı'nın yarın Macaristan'ın Debrecen kentinde İsrail ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçına çıkacağını doğrulamıştı.
Maça çıkacak oyuncuların bazı talepleri olduğunu belirten Courell, "Oyuncular, İsrail'e karşı oynanacak maçta siyah kol bandı takarak Gazze'deki çatışmalarda yitirilen tüm canları anmayı planlıyor." bilgisini vermişti.
Courell, "Bunun yanı sıra takımımız, maç öncesi seremoninin bazı bölümlerine katılmayacak. Oyuncularımız, İsrail maçından elde edecekleri kazancı, federasyonumuz ise Avusturya karşılaşması gelirini hayır kurumlarına bağışlayacak." demişti.
İsrail maçı öncesinde bir oyuncunun kadrodan çıkarılma talebinde bulunduğunu doğrulayan Courell, "Bir oyuncumuz, İsrail ile yapılacak karşılaşmayla ilgili rahatsızlığını ve kadrodan çıkarılma niyetini teknik direktörümüze iletti." ifadesini kullanmıştı.
İsrail'e karşı oynanacak maçlara çıkılıp çıkılmaması konusunda oyuncuların oylama yaptığını kaydeden Courell, oylamada maçların oynanması yönünde "çoğunluk" sağlandığını belirtmişti.
"SOYKIRIMA KARŞI OYNANAN BİR MAÇ"
İrlanda Milli Takımı orta saha oyuncusu Jason Knight, ülkesinin İsrail ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçına çıkmaması gerektiğini açıkça dile getiren ilk oyuncu olmuştu.
Knight, "Maçın oynanmaması gerektiğini düşünüyorum ama yine de oynanacak." diyerek karar verilmeden önce takımın daha kapsamlı görüşmeler yapacağını belirtmişti.
İrlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson, İsrail ile karşılaşacak olmaktan rahatsızlık duyduklarını belirterek, "Biz soykırımla oynamıyoruz, soykırıma karşı oynuyoruz. İsrail'e karşı oynuyoruz, İsrail'le oynamıyoruz." ifadesini kullanmıştı.
BAZUNU'DAN REST
Öte yandan İrlanda Milli Takımı'nın kalecisi Gavin Bazunu, İsrail ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçlarında forma giymeme kararı aldığını açıklamıştı.
Bazunu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Ülkemi temsil etmek benim için her şey demek. Takım arkadaşlarıma, menajere, ekibine ve İrlanda halkına son derece büyük saygı duyuyorum. Ancak kolayca almadığım bir karara vardım. Güçlü bir inanca sahip bir insanım ve karakterli, ilkeli biri olmak için elimden geleni yapıyorum. Bu nedenle İsrail'e karşı yakın zamanda oynanacak maçlara katılmanın yanlış olacağını düşünüyorum." sözlerini sarf etmişti.
24 yaşındaki kaleci, "Kararım tamamen masum insanların öldürülmesinin yanlış olduğuna dair kişisel inancıma dayanıyor. Tutumumun İsrail halkına veya Yahudi toplumuna karşı olmadığını, bölgedeki zulümlere karşı olduğunu belirtmek benim için önemli." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Bazunu, "Hayatta daha büyük bir şey uğruna duruş sergileme fırsatı çok nadir gelir ve bunun da onlardan biri olduğuna kesinlikle inanıyorum." diyerek sözlerini tamamlamıştı.